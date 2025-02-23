شراكة بين طب قصر العينى وكلية الهندسة بجامعة القاهرة لتنفيذ مشاريع بحثية

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القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس كلية طب قصر العيني اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، بقاعة علي باشا إبراهيم بمركز التعليم المتطور، وبحضور وكلاء الكلية، نواب المدير التنفيذي للمستشفيات، مستشاري العميد، رؤساء الأقسام، ممثلو أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية.

استهل الدكتور حسام صلاح الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، مشيدًا بدورهم الفعال في تعزيز التقدم الأكاديمي والطبي لكلية طب قصر العيني، كما هنأ الحضور بقرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

وفي مستهل قرراته وافق المجلس على شراكة بين قسم جراحة المخ والأعصاب وكلية الهندسة بجامعة القاهرة لتنفيذ مشاريع بحثية متعلقة بمعمل أبحاث الذكاء الاصطناعي التابع للقسم، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجالي التشخيص والعلاج، ويأتي ذلك كنتيجة للانطلاقة المثمرة لمبادرة الذكاء الاصطناعي التي تتبناها جامعة القاهرة تحت ريادة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة٠

كما وافق المجلس على التقدم للحصول على شهادتي:

ISO 5001 الخاصة بالمواصفة الدولية لإدارة الطاقة.

ISO 26000 المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية.

وأشار المجلس إلى أن الحصول على هذه الشهادات يعكس التزام الكلية بتطبيق معايير الجودة والكفاءة العالمية.

في سياق التعاون الدولي، أقر المجلس تجديد مذكرة التفاهم بين كلية طب قصر العيني وجامعة جرايسفالد بجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي، كما وافق على عرض اتفاقية التعاون بين كلية طب قصر العيني والجامعة الألمانية الدولية بمصر (GIU) في مجالات الأبحاث والتدريب والتعليم الطبي، بالإضافة إلى الموافقة على اتفاقية تعاون مع جامعة ميلانو بإيطاليا.

وأكد المجلس أن استمرار هذه الشراكات يعزز المكانة الأكاديمية والبحثية للكلية، ويدعم البحث العلمي، كما يتيح فرصًا تدريبية متميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

استعرض المجلس قرار عميد الكلية بشأن تعريف الدبلومة المهنية، مؤكدًا أنها تعد شهادة مهنية تهدف إلى تعليم المهارات في التخصصات البينية المختلفة، وليست شهادة أكاديمية متخصصة.

وأوضح الدكتور حسام صلاح أن الشهادات المهنية نشأت في عام 2016 بهدف إنشاء فروع تخصصية، مشددًا على كونها شهادة مهنية بحتة.ليس لها فروع تخصصيه، والتشديد علي الالتزام بذلك، كما استعرض المجلس بعض الإنجازات التي حققتها الكلية، والتي تضمنت:

انضمام اللجنة المؤسسية لمراجعة البحوث الطبية بالكلية إلى المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء. حيث يحقق هذا تحدي للكلية يستكمل بالحث علي البحث العلمي المتواصل٠وذلك وعيآ من ادارتها بان التقدم العلمي لن يأتي الا من خلال الابتكار الدائم داخل المنظومة الصحية ٠

عقد الامتحان الإكلينيكي للزمالة المصرية في تخصص الأنف والأذن والحنجرة يومي 19 و20 يناير 2025.

استضافة الامتحان الإكلينيكي لزمالة الكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنة (MRCP-UK).

وأكد المجلس أن هذه الإجراءات تعزز مكانة الكلية كمركز معتمد للتدريب والاختبارات الإكلينيكية.

استعرض المجلس أبرز الأنشطة العلمية للأقسام المختلفة، والتي شملت:

المؤتمر العلمي السنوي لقسم طب وجراحة العيون (23-24 يناير 2025).

ندوة علمية حول "تخطيط كهرباء المخ داخل الرعاية المركزة"، نظمها قسم أمراض المخ والأعصاب والفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي بالتعاون مع الرابطة الدولية لمكافحة الصرع (ILAE) يوم 23 يناير 2025.

اليوم العلمي الثاني لبرنامج زراعة الصمام الأورطي عن طريق القسطرة القلبية.

اليوم العلمي لوحدة اللياقة والتأهيل حول التقييم الوظيفي والعلاج التأهيلي لأمراض القلب والرئة يوم 9 فبراير 2025.

مؤتمر قسم الفارماكولوجيا الطبية يوم 12 فبراير 2025.

اليوم العلمي لقسم أمراض القلب لاستعراض إنجازات عام 2024.

يوم توعوي عن أهمية الكشف المبكر والوقاية من سرطان عنق الرحم، بالتعاون بين قسمي النساء والتوليد والأورام، يوم 22 يناير 2025.

وأشار الدكتور حسام صلاح إلى أن هذه الأنشطة العلمية المكثفة تسهم في تطوير البحث العلمي وتحديث طرق التشخيص والعلاج.

كما أكد أن مثل هذه الأنشطة العلمية تلعب دورا محوريآ في تطوير الخدمات الطبيه المقدمة للمرضي وذلك من خلال الابتكارات وتبادل الخبرات التي تتبناها هذه الأنشطة العلمية

كما استعرض المجلس الزيارة الميدانية لدار أيتام بحي الهرم يوم 28 يناير 2025، والتي تعكس التزام الكلية بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع.والتي تعكس دورها كمؤسسة طبية رائدة في تقديم مثل هذه الخدمات المجتمعيه٠

وفي إطار الاحتفاء بالطلاب، استعرض المجلس حفل تخرج الطلاب الوافدين للعام الأكاديمي 2023/2024، الذي أقيم يوم 6 فبراير 2025، بقاعه الاحتفالات الكبري بالجامعه بحضور الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق ،والاستاذ الدكتور احمد رجب نائب رئيس الجامعه لشئؤن التعليم والطلاب، والسادة اساتذة مجلس الكليه حيث شارك فيه عميد الكليه ابناءه الطلبة من الوافدين الاحتفال بهذا الانجاز٠

كما اعلن المجلس في جلسته عن إقامة حفل تخرج الطلاب المصريين يوم 23 فبراير 2025، حيث أكد المجلس أن الاحتفاء بالخريجين يعكس دعم الكلية لمسيرتهم المهنية. كما دعي عميد الكلية أساتذة المجلس لمشاركة طلابهم هذا اليوم العظيم ٠

استعرض المجلس إنجازات قطاع المستشفيات، والتي تضمنت:

تجديد شهادة الأيزو 9001:2015 لمستشفى الأطفال الجامعي "أبو الريش الياباني"، مما يعكس التزام المستشفيات بالمعايير الدولية.

زيارة لجنة الاعتماد الدولي لوحدة السكتة الدماغية التابعة للمنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO).

إنقاذ حياة مريضة باستخدام تقنيات الإيكمو بوحدة الإيكمو بالمستشفيات.

إجراء أكثر من 50 ألف عملية جراحية ضمن قوائم الانتظار، وزراعة 24 قرنية خلال شهرين.

توقيع اتفاقية تعاون بين كلية طب قصر العيني وحزب مستقبل وطن لإنشاء وحدة غسيل بريتوني بمستشفى أبو الريش المصرية.

وأكد المجلس أن هذه الإنجازات تعكس التقدم الطبي الذي تحققه الكلية في مجالات متعددة. تجعلها تسعي للرياده والاستدامه المنشوده في جميع التخصصات٠

استضاف المجلس في جلسته الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وذلك لمناقشة أهمية التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لوضع معايير وضوابط للمراكز واللجان البحثية، مؤكدًا على الدور المحوري لكلية طب قصر العيني كمؤسسة بحثية كبرى. وأوضح أن تعزيز الرقابة على البحوث الطبية يضمن التزامها بالمعايير الأخلاقية والعلمية٠