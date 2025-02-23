شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تقيم قداسا إلهيا بمناسبة تذكار رحيل القمص ميخائيل البحيرى بدير المحرق والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 فبراير 2025 10:44 ص

تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الآن القداس الإلٰهي في تذكار رحيل القمص ميخائيل البحيري، بدير القديسة السيدة العذراء بجبل قسقام بأسيوط "دير المحرق".

وطيّب صاحبا النيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام بأسيوط "المحرق" والأنبا رويس الأسقف العام لشرق آسيا رفات القديس القمص ميخائيل البحيري المحرقي، أمس، وذلك بمناسبة تذكار نياحة القديس الذي تحتفل به الكنيسة القبطية في 23 من شهر فبراير.

وقامت الكنيسة بعمل تمجيد للقديس وسط ترتيل مجمع الآباء رهبان الدير.