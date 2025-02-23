شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تكرم قطاع مكتب الوزيرة لتميزهم خلال شهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي العاملين بقطاع مكتب الوزيرة، وذلك لتميزهم في العمل خلال شهر فبراير الجاري وإنجازهم العديد من المهام في إطار حرص الوزيرة على تكريم المتميزين العاملين في قطاعات الوزارة المختلفة،



تكريم المتميزين العاملين في قطاعات الوزارة

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على لقاء العاملين بمكتب قطاع الوزيرة ، برئاسة رانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، حيث يضم هذا القطاع مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، والإدارة العامة للمكتب الفني للوزيرة، والإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية، وتسلموا شهادات تقدير لتميزهم والإشادة بمجهوداتهم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنها حريصة على تكريم القطاعات المتميزة داخل الوزارة، وذلك في إطار التقييم المؤسسي لكافة قطاعات الوزارة، مطالبة قطاع مكتبها بالاستمرار في العمل المتميز خلال الفترة المقبلة، حيث يمكن للقطاع المتميز أن يكرم أكثر من مرة حال نجاحه في الحفاظ على تميزه.



وزيرة التضامن تكرم قطاع مكتب الوزيرة لتميزهم خلال شهر فبراير

ومن جانبهم أعرب العاملون بقطاع مكتب الوزيرة عن سعادتهم بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي لهم ، مشددين على استمرارهم في أداء مهامهم بنفس الدرجة من الكفاءة والتميز خلال الفترة المقبلة.