شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولى العهد بذكرى يوم التأسيس الـ95 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأصدق التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد - رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الشقيق، بمناسبة الذكرى الخامسة والتسعين ليوم تأسيس المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة، أعرب عن تقديره العميق للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ودورها الرائد في رعاية الحرمين الشريفين، ونشر قيم التسامح والاعتدال، وتعزيز روح الوحدة بين الشعوب الإسلامية.

كما أشاد الوزير بعمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الراسخة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات، والذي يؤكد متانة العلاقات بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.

ودعا الوزير المولى -عز وجل- أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يوفقهم لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية.