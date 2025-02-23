شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية ينظم المنتدى الثامن تحت شعار "الصحة النباتية" الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

ينظم مركز البحوث الزراعية المنتدي العلمي الثامن الصحة النباتية وسلامة الغذاء الأربعاء المقبل تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لمناقشة قضايا حيوية تتعلق بالصحة النباتية وسلامة الغذاء في إطار قضية الأمن الغذائي.

وتتضمن محاور المنتدى أهمية الصحة النباتية: دورها في تحقيق إنتاج زراعي مستدام وحماية المحاصيل من الآفات والأمراض و إجراءات الحجر الزراعي: تعزيز التدابير الوقائية لحماية الثروة النباتية ودعم التبادل التجاري الزراعي وسلامة الغذاء: استعراض أحدث التدابير لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية وفق المعايير الدولية والتحديات والفرص: مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على الإنتاج الزراعي و الصادرات الزراعية في ظل المعاير الدولية واشتراطات الاتحاد الأوروبي والبلدان العربية.

ويهدف المنتدى إلى توعية المختصين والمزارعين بأحدث التطورات في مجالات الصحة النباتية وسلامة الغذاء وتعزيز سبل التعاون بين الهيئات البحثية والقطاع الخاص لتطوير حلول مستدامة ودعم السياسات الزراعية التي تضمن سلامة المنتجات وتعزيز الصادرات و مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي واقتراح حلول فعالة بناءً على البحث العلمي.

ويتحدث فى المنتدى الدكتور علي سليمان، مستشار وزارة الزراعة للصحة النباتية والحجر الزراعي ورئيس لجنة الصحة والصحة النباتية ، فى محاضرة تحت عنوان اضواء على دور الحجر الزراعي في حماية الثروة والصحة النباتية في دعم الصادرات الزراعية في مصر تليها محاضرة الدكتورة أماني الحفني: امين عام اللجنة التنسيقية للصحة والصحة النباتية والخبيرة لدي المنظمة العربية للتنمية الزراعية في مجال سلامة الغذاء والصحة النباتية ، حيث تقدم محاضرة حول "إجراءات وتدابير سلامة الغذاء في مصر والعالم المتقدم".

أوضح الدكتور علي اسماعيل رئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل، أن المنتدي الثامن الذي ينعقد تحت عنوان الصحة النباتية وسلامة الغذاء في إطار قضية الأمن الغذائي يمثل امر هام وحيوي للتعرف على أهم الإجراءات التي تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في سبيل حمايه الأصناف النباتية والقواعد والتشريعات التي تنظم ذلك يمثل المنتدى فرصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات بين العلماء والخبراء في مجال الزراعة والصحة النباتية، مما يسهم في تطوير القطاع الزراعي المصري وتعزيز تنافسيته على المستوى الدولي.

ومن المتوقع أن تكون مخرجات المنتدي توصيات علمية وعملية لتعزيز إجراءات الحجر الزراعي وسلامة الغذاء و وضع خارطة طريق لتحسين السياسات الزراعية وتحقيق استدامة الإنتاج و تعزيز آليات التعاون بين الباحثين والمختصين لدعم القطاع الزراعي و الخروج بتوصيات بحثية وفنية تتضمن أهم النقاط والتوصيات المستخلصة من المنتدى.

