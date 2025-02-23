شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب شهر الخير.. نصائح مهمة لوجبة السحور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 فبراير 2025 07:00 ص

يعد السحور وجبة مباركة في الإسلام، وقد حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على تناوله بقوله: "تسحروا فإن في السحور بركة".

وفي السطور التالية ينشر الخليج 365 مجموعة من النصائح الهامة للسحور:

1. تأخير وقت السحور قدر الإمكان أي قبل أذان الفجر بقليل.

2. شرب كميات كافية من الماء.

3. قياس مستوي السكر في الدم قبل الفجر.

4. تجنب تناول المخللات والموالح والنشويات في وجبة السحور.

5. تجنب المشروبات التي تحتوي علي الكافيين مثل: القهوة والشاي.