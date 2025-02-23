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المفتي يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي بذكرى يوم التأسيس

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المفتي يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي بذكرى يوم التأسيس

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القاهرة - سامية سيد - تقدَّم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير ، وإلى الشَّعب السعودي الشقيق؛ بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة العربية .

وبهذه المناسبة، أعرب مفتي الجمهورية عن عميق تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة ولمواقف الملك وسمو ولي العهد تجاه قضايا الأمتين العربيَّة والإسلاميَّة، ودورها في خدمة الإسلام والمسلمين، وتعزيز روح الوحدة بين الشعوب الإسلامية.

داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة وسائر بلاد المسلمين، وأن يُديمَ على الأمتين العربية والإسلامية الأمن والأمان والسَّلامة والاستقرار.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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