شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفة امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة امتحان مادة اللغة الفرنسية لطلبة الثانوية العامة 2025، مشددة على أن الامتحان يتضمن 42 سؤالا منها 39 سؤال اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية، كما تشمل مواصفة الامتحان تخصيص 70% من الأسئلة لقياس المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% من الأسئلة للمستويات المعرفية العليا.

جدير بالذكر أن امتحان اللغة الفرنسية أصبح غير مضاف لمجموع الثانوية العامة لطلاب النظام الحديث بعد هيكلة الثانوية العامة، ولكنه مادة نجاح ورسوب، أما لطلبة الثانوية العامة فى النظام القديم فهو مادة مضافة للمجموع.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الصف الثالث الثانوي العام بالاطلاع على النماذج الاسترشادية للثانوية العامة من خلال الدخول على الرابط التالى https://content.moe.gov.eg/qa

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة اليوم على موقع الوزارة والإجابة عن هذه النماذج الاسترشادية على قناة مدرستنا 3 من خلال معلمين متخصصين فى المواد الدراسية.

ويمكن للطلاب متابعة حل وإجابة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، من خلال قناة مدرستنا 3، عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تم أتاحت النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة فى عدة مواد أبرزها اللغة العربية واللغة الانجليزية والكيمياء لطلاب المدارس العربى والكيمياء لطلاب مدارس اللغات ومادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة شعبة أدبى بعد إضافتها للمجموع الثانوية العامة، كما تم توفير النماذج الاسترشادية السبت 15 فبراير الجارى فى الفيزياء والأحد 16 فبراير اللغة الألمانية والاثنين 17 فبراير فيزياء لغات و18 فبراير الجغرافيا و19 فبراير الرياضيات التطبيقية والجمعة 21 الاحياء والسبت 22 فبراير ماث والأحد 23 فبراير اللغة الفرنسية و24 فبراير الرياضيات البحتة و25 فبراير التاريخ و27 فبراير بيولوجى.