شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تناقش مقترح البكالوريا مع الطلاب وأولياء الأمور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 فبراير 2025 09:00 ص

تعقد المديريات التعليمية اجتماعات وحوارات مجتمعية مع الطلاب وأولياء الأمور ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين لمناقشة مقترح البكالوريا المصرية لتعريف الطلاب بمميزات مقترح البكالوريا المصرية التى تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطبيقه، مشددة على أن اللقاءات تهدف أيضا إلى الاستماع لكل الآراء والمقترحات وتعريف الطالب بمسارات البكالوريا المصرية الجديد.

وتقوم فلسفة نظام البكالوريا الجديد يعتمد على عدة محاور، وهي:-

- محور تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلاً عن الحفظ والتلقين، مما يهدف لتطوير طريقة تفكير الطلبة ليصبح ناقدا وموضوعيا ومنطقيا.

- التعلم متعدد التخصصات والذي يعتمد على دمج المواد العلمية والأدبية والفنية.

- تقسيم المواد على عامين على الأقل مما يتيح فرصة للطلبة للتركيز والبحث والاستقصاء عن المعلومات وبالتالي ثباتها أكثر في ذهن الطالب.

- الفرص المتعددة ، فنظام البكالوريا الجديد يتيح أكثر من فرصة للطالب بحيث يستطيع التعويض فى حالة حدوث أى حالة طارئة.

- الامتحانات فرصتين في كل عام دراسي مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي ، يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي .

- رسوم الامتحان: دخول الامتحان للمرة الاولى مجانا وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان ( 500 جنيه رسم امتحان)

- حساب المجموع: تحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبعة من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

- المحاولات المتعددة: تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة.

- دخول الامتحان: يجب دخول الامتحان للمرة الاولى في العام الدراسي المحدد ، دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسى.

- المواد الإضافية: يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الاساسي.