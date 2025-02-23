شكرا لقرائتكم خبر عن "الزيتون المستقبل المأمول ما بين المشاكل والحلول" ورشة لبحوث البساتين غدًا والان مع تفاصيل الخبر

ينظم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية غدًا الإثنين، ورشة عمل بعنوان الزيتون المستقبل المأمول ما بين المشاكل والحلول، في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر والعمل على حلها.

وتتضمن الورشة عدة محاور رئيسية وهى المشاكل والتحديات التى تواجه محصول الزيتون وكيفية إيجاد حلول تطبيقية لهذه المشاكل والتحديات، ووضع الخريطة الصنفية لمحصول الزيتون وضرورة الالتزام بهذه الخريطة على مستوى الجمهورية، لضمان الحصول على محصول جيد من كل صنف ومتابعة تأثير المتغيرات المناخية على أشجار الزيتون وكيفية تقليل التأثير الضار لهذه المتغيرات، ووضع برنامج متكامل لمحصول الزيتون يشمل كل العمليات البستانية من تقليم وتسميد ورى.

كما تتضمن الحديث عن الزراعة الكثيفة وعالية الكثافة وما لها وما عليها وكذلك كيفية الاستفادة من المخلفات الناتجة عن شجرة الزيتون وزيت الزيتون و كيفية تطبيق نظام الإدارة الذكية لمزارع الزيتون.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد أبو الوفا وكيل معهد البساتين للارشاد والتدريب، إنه سيتم استعراض أهم الجهود البحثية التى قام بها قسم بحوث الزيتون وفاكهة المناطق شبه الجافة للتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه محصول الزيتون.