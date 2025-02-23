شكرا لقرائتكم خبر عن يهم طلاب ثانوى عام.. إجابات النماذج الاسترشادية للامتحانات عبر قناة مدرستنا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجابات النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، يتم بثها على قناة مدرستنا 3، موضحة أنه يجب على الطلاب متابعة حل وإجابة الأسئلة فى النماذج الاسترشادية للامتحانات حتى يتمكنوا من معرفة كيفية التعامل مع الامتحان النهائي للثانوية العامة، مشددة على أهمية التعرف على شكل الاختبارات لإزالة الرهبة والخوف لدى الطلاب.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الصف الثالث الثانوي العام بالاطلاع على النماذج الاسترشادية للثانوية العامة من خلال الدخول على اضغط هنا .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة اليوم على موقع الوزارة والإجابة عن هذه النماذج الاسترشادية على قناة مدرستنا 3 من خلال معلمين متخصصين فى المواد الدراسية.

ويمكن للطلاب متابعة حل وإجابة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، من خلال قناة مدرستنا 3، عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تم أتاحت النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة فى عدة مواد أبرزها اللغة العربية واللغة الانجليزية والكيمياء لطلاب المدارس العربى والكيمياء لطلاب مدارس اللغات ومادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة شعبة أدبى بعد إضافتها للمجموع الثانوية العامة، كما تم توفير النماذج الاسترشادية السبت 15 فبراير الجارى فى الفيزياء والأحد 16 فبراير اللغة الألمانية والاثنين 17 فبراير فيزياء لغات و18 فبراير الجغرافيا و19 فبراير الرياضيات التطبيقية والجمعة 21 الاحياء والسبت 22 فبراير ماث والأحد 23 فبراير اللغة الفرنسية و24 فبراير الرياضيات البحتة و25 فبراير التاريخ و27 فبراير بيولوجى.