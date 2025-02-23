شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. إعلان مواعيد غلق المحال التجارية فى رمضان وحتى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير التموين: استلام 2.6 مليون طن قصب وإنتاج 275 ألف طن سكر

وزير التموين: زيادة مخزون السلع لأكثر من 6 أشهر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

ننشر خطة دار الإفتاء في شهر رمضان.. نشر الوعي الديني وتقديم خدمات إفتائية

الأمواج ترتفع 4 أمتار.. تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المناطق

2 تحت الصفر.. هذا موعد ذروة الموجة الباردة.. وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

التنمية المحلية تعلن مواعيد غلق المحال التجارية فى رمضان وحتى عيد الفطر

أسعار اشتراكات مترو الأنفاق 2025 والأوراق المطلوبة

دار الإفتاء المصرية تعلن موعد استطلاع هلال رمضان

ذروة الموجة الباردة.. هذه المناطق تسجل درجات تحت الصفر لأول مرة

السكة الحديد تصدر بيانا حول واقعة انفصال 5 عربات قطار بضائع بسوهاج

موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم فى أول أيام رمضان

فرص عمل جديدة في السعودية براتب يصل إلى 70 ألف ريال شهريا.. تفاصيل

كسوف وخسوف فى رمضان 2025.. اعرف التفاصيل

تقلبات حادة في حالة الطقس.. الأرصاد تحذر من الأمطار على هذه المناطق

إمساكية رمضان 2025 ومواعيد السحور والإفطار طوال أيامه.. كل عام وأنتم بخير

وزارة الصحة تحذر من 9 أمراض تنشط خلال الموجة الباردة وتكشف أهم طرق الوقاية

مواعيد وساعات عمل خطوط مترو الأنفاق طوال شهر رمضان 2025

غدا آخر فرصة للتقديم لوظائف فى السعودية بمرتبات تصل لـ161 ألف جنيه شهريا

الجرافات المصرية تدخل قطاع غزة لإزالة الأنقاض.. صور