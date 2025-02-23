شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد زراعة القطن فى الوجهين القبلى والبحرى والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ موسم زراعة القطن فى مصر منذ أول مارس وينتهى فى 10 مايو، حيث يشترط لزراعته تربة خاصة وجو صالح، لأن كل صنف يتطلب ظروفًا خاصة مثل الجو والتربة كثيرًا ما لا تصلح للأنواع الأخرى.

وتتضمن الخريطة الصنفية لمحصول القطن عددًا من الأصناف المنتشرة والتى يتم تحديدها وفقًا لدرجات الحرارة للحصول على إنتاجية عالية فوفقًا لقرارات وزارة الزراعة لا يجوز أن تزرع أصنافا من القطن تُخالف الأصناف المُحددة لكل منطقة، ويُستثنى من هذا القرار مزارع وزارة الزراعة والحقول التى تُجرى عليها تجارب من معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بما فيها المزارع المعاونة أيا كان موقعها والتى يُحددها معهد بحوث القطن.

أكد الدكتور مصطفى عمارة أستاذ المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن، بمركز البحوث الزراعية، أن الالتزام بالتوقيت الأمثل لزراعة محصول القطن نقطة محورية للوصول لأفضل عائد اقتصادى يأمل فيه قطاع عريض من مزارعى الذهب الأبيض.

وأوضح عمارة أن التوقيت الأمثل لزراعة محصول القطن فى محافظات الوجه القبلى من محافظة المنيا وصولًا إلى سوهاج يكون منذ بداية شهر مارس حتى نهايته، بالإضافة إلى بعض المساحات المنزرعة بصنف جيزة 98 فى الأقصر وأسوان.

أوضح عطية أن التأخير عن الموعد الأمثل للزراعة يستدعى اتباع مجموعة من التوصيات والمعاملات الخاصة، ويعرض صاحبه لخسارة أكيدة من إجمالى الحصاد المتوقع بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 35% وهى مقاربة رقمية لا يمكن الاستهانة بها حيث تصل إلى 2 قنطار للفدان.

وأضاف عطية أن المواعيد المثلى لزراعة القطن فى الوجه البحرى تبدأ من منتصف مارس وحتى نهاية مايو، وأن السبب فى طول هذه الفترة هو طبيعة الطقس السائد فى هذه المناطق وأيضًا أنه يكون لاحقًا لمحصول القمح وهى المسألة التى تحتم الانتظار حتى حصاده ليبدأ بعدها المزارعين فى تنفيذ المعاملات الخاصة بالذهب الأبيض.