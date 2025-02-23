شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23-2-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأحد، 23 فبراير 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 23-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:02 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 5:50 م
موعد صلاة العشاء 7:07
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:26
موعد صلاة المغرب 5:53 م
موعد صلاة العشاء 7:11 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:58
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:18 م
موعد صلاة المغرب 5:45 م
موعد صلاة العشاء 7:02 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:49
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:12 م
وقت صلاة المغرب 5:40 م
وقت صلاة العشاء 6:55 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:55 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 20: 3
موعد صلاة المغرب 5:49 م
موعد صلاة العشاء 7:01
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