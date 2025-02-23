شكرا لقرائتكم خبر عن موجة شديدة البرودة وأمطار واضطراب الملاحة.. تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من السبت 22 فبراير 2025 إلى الخميس 27 فبراير 2025.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:

- استمرار الموجة الباردة نهارًا شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

- اضطراب الملاحة البحرية يوم السبت 22 فبراير على (سواحل مطروح - الأسكندرية - كفر الشيخ - البحيرة).

السبت 22 فبراير 2025

- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

- نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأحد 23 فبراير والإثنين 24 فبراير 2025

- فرص أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

- نشاط رياح: على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.

من الثلاثاء 25 فبراير إلى الخميس 27 فبراير 2025

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبه من المسطحات المائية.

ويشهد اليوم السبت 22 فبراير 2025، استمرار الموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة.

ومتوقع اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط على مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ، وسرعة الرياح بين 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.