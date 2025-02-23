شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أحاول استعادة أموالنا الممنوحة لأوكرانيا وقريبون من صفقة معادن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم " أحاول استعادة الأموال التى منحناها لأوكرانيا، مؤكدا "أعتقد أننا قريبون من التوصل إلى صفقة معادن مع أوكرانيا". حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

مع اقتراب الذكرى الثالثة لحرب أوكرانيا فى 24 فبراير، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بدا أنها تحرز تقدمًا الجمعة نحو التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة حقوقًا معدنية قيمة في أوكرانيا.

وجاءت الحركة بعد أسبوع حيث زاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذي رفض في البداية الاتفاق، من الضغوط من خلال مهاجمة أوكرانيا واقتراح أنه سينحاز إلى روسيا في السعي لإنهاء الحرب هناك.

وتباهى ترامب في البيت الأبيض بأنه يقترب من التوصل إلى اتفاق يمكن أن يجلب ما يصل إلى 500 مليار دولار للولايات المتحدة. وقال: "لذا فإننا نوقع اتفاقًا، ونأمل أن يكون ذلك في الفترة القصيرة القادمة".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضًا إن بلاده تعمل على مسودة اتفاق بين الحكومتين، مما أدى على ما يبدو إلى تهدئة التوترات التي اندلعت مع ترامب بشأن الاتفاق.

وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة: "يمكن أن تضيف هذه الاتفاقية قيمة إلى علاقاتنا - ما يهم أكثر هو الحصول على التفاصيل الصحيحة لضمان نجاحها حقًا".

وأكدت علامات تخفيف التوترات كيف اتخذ ترامب موقفًا تجاريًا صريحًا تجاه حل الصراع الذي بدأته روسيا، والذي يحمل آثارًا أمنية عميقة على أوروبا ومستقبل التحالف عبر الأطلسي، وفقا للصحيفة الأمريكية.

وخلال مقابلة إذاعية الجمعة مع مذيع فوكس نيوز برايان كيلميد، قال ترامب إنه "تعب" من سماع أن روسيا هي المسئولة عن الحرب حيث صور زيلينسكي وسلفه الرئيس جوزيف بايدن جونيور باعتبارهما المشاكل الحقيقية.

وقال ترامب: "في كل مرة أقول فيها، "إنه ليس خطأ روسيا"، أتعرض دائمًا لانتقادات الأخبار الكاذبة. لكنني أخبرك أن بايدن قال الأشياء الخاطئة. قال زيلينسكي الأشياء الخاطئة".

وفي أواخر العام الماضي، طرح زيلينسكي فكرة الشراكة مع الولايات المتحدة. وقد فوجئ عندما طلب منه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت التوقيع على اتفاقية من شأنها أن تمنح البيت الأبيض 500 مليار دولار من الموارد الطبيعية "كتعويض" عن المساعدة العسكرية السابقة.

ورفض زيلينسكي التوقيع على الوثيقة دون ضمانات أمنية أمريكية لفرض أي تسوية بعد الحرب مع روسيا. وكانت هناك تقارير يوم الجمعة تفيد بأن المحادثات بشأن الوصول التفضيلي للولايات المتحدة إلى الموارد الحيوية لأوكرانيا كانت جارية، مع تبادل المسودات باستمرار.