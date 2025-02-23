شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: منح الجنسية الأمريكية بالولادة كان هدفه تجنيس أبناء العبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم إن منح الجنسية الأمريكية مباشرة لمن يولدون على الأراضي الأمريكية كان الهدف منه تجنيس أبناء العبيد، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

أكد ترامب " الحق فى الجنسية بالولادة على أراض أمريكية لم يكن هدفه منحها لمن غزوا بلادنا أو دخلوها بشكل غير قانونى".

أضاف ترامب" وكالة الكفاءة الحكومية بقيادة إيلون ماسك تشن حاليا حربا على الهدر الحكومي للأموال العمومية، مشيرا إلى أنه "على مدى الأسابيع القليلة الماضية بدأنا أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في التاريخ الأمريكى".