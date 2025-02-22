شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة يشيد بجهود المنوفية بملف السكان وتدعو لتعزيز دور رجال الدين والان مع تفاصيل الخبر

أشادت الدكتورة عبلة الألفى، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومى للسكان، بجهود محافظة المنوفية فى إدارة الملف السكاني وخفض معدلات المواليد، مؤكدة أهمية مواصلة هذه الجهود من خلال دعم تنفيذ الخطة العاجلة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية فى المناطق منخفضة المؤشرات السكانية داخل المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمى للسكان الذى عُقد مساء اليوم برئاسة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وبحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء ضياء قطب سكرتير عام المحافظة، إضافة إلى قيادات تنفيذية وممثلى الوزارات والهيئات الحكومية ورجال الدين.

وأكدت الألفى أن التقدم المُحرز فى الملف السكاني يُجسّد التعاون الوثيق بين مختلف جهات الدولة لتطبيق محاور الخطة العاجلة، التى تهدف إلى تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسكان بحلول عام 2027، ولفتت إلى أن هذه الخطة تركز على تحسين الخصائص السكانية وتحقيق المباعدة الحقوقية بين الولادات بفترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات، حفاظًا على صحة الأم والطفل.

وأشارت نائب الوزير إلى أن تنفيذ الخطة العاجلة بدأ فى يناير الماضى ويستمر لمدة ثلاث سنوات، مستهدفًا تحسين المؤشرات السكانية بـالمناطق التى تسجل انخفاضًا ملحوظًا فى المؤشرات السكانية، من خلال التركيز على الجوانب المرتبطة بالجوانب الديموغرافية، والصحية، والتعليمية، ومعدلات الإعالة، والوفيات، وتنظيم الأسرة، ونصيب الفرد من الجمعيات الأهلية.

وتسعى الخطة إلى خفض معدل الإنجاب الكلى للمرأة المصرية إلى 2.1 طفل لكل سيدة، مع معالجة عدد من القضايا الاجتماعية البارزة مثل زواج الأطفال، الجهل التعليمى، بطالة السيدات، الأمية، وعمالة الأطفال، كما تشمل الخطة العمل على الحد من معدلات التقزم والسمنة والأنيميا، مع التركيز على رعاية الطفولة المبكرة وكبار السن.

وفى سياق متصل، أوضحت الألفى أن مركزى منوف وأشمون فى محافظة المنوفية من بين المناطق المستهدفة، مشيرة إلى بدء تنفيذ الخطة العاجلة فى مركز منوف، وتشمل أهداف الخطة هناك زيادة متوسط عدد الأطباء وأطقم التمريض، وسد العجز فى أطباء النساء والتوليد بوحدات الرعاية الصحية، بما يسهم فى القضاء على الخدمات غير الملباة.

وأكدت أن الخطة تركز أيضًا على تعزيز الوعى بأهمية المباعدة الحقوقية بين الولادات من ثلاث إلى خمس سنوات لضمان الرعاية الصحية المثلى للأطفال خلال أول ألف يوم من حياتهم، وأعربت عن سعادتها بالتفاعل الإيجابى من قبل الجهات التنفيذية فى المحافظة، مشيرة إلى أن هذا التعاون أثمر عن تغطية وحدات الرعاية الصحية الأولية بأطباء النساء والتوليد بنسبة 100% ليوم واحد أسبوعيًا، مع التوصية بزيادة هذه التغطية إلى يومين أسبوعيًا.

ودعت نائب وزير الصحة إلى تسريع الجهود لسد العجز فى أطباء النساء والتوليد، كما وجهت الدعوة إلى المجتمع المدنى والقطاع الخاص لدعم الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية، مؤكدة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثمرت عن نجاحات كبيرة فى مشروعات قومية طموحة، وأشارت إلى أهمية تمكين الأسر اقتصاديًا فى المناطق منخفضة المؤشرات السكانية.

وشددت الألفى على ضرورة تكثيف دور رجال الدين فى التوعية بالرسالة السكانية الحقوقية، داعية إلى الاستفادة من جهود الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والكنيسة فى كسب تأييد المواطنين لهذه الرسالة التى تركز على المباعدة الحقوقية بين الولادات.

وفى ختام الاجتماع، أكد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون أهمية إزالة جميع العقبات التى قد تعيق تنفيذ الخطة العاجلة فى المحافظة، مشددًا على المتابعة الدورية لأنشطة الخطة، وتعزيز التعاون مع جامعة المنوفية، إضافة إلى دراسة سبل توفير ساعة سكانية فى ميادين المحافظة لتوعية المواطنين بأهمية القضية السكانية.