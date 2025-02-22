شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: انطلاق القافلة الشاملة بالعياط لخدمة المواطنين الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، وفي إطار برتوكول التعاون المشترك بين الوزارة وجمعية رسالة الأعمال الخيرية، انطلقت اليوم السبت القافلة التنموية الشاملة التي نظمتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع جمعية رسالة بقرية بهبيت بالعياط بمحافظة الجيزة ، والتي تضمنت قافلة طبية متنوعة ، كما تم تنفيذ عدد من أسقف لمنازل عدد من المواطنين الأولي بالرعاية في القرية و توزيع الأجهزة الكهربائية للأسر الأكثر احتياجا وتوزيع عدد 6000 قطعة ملابس مجاناً .

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات نيابة عن وزيرة التنمية المحلية واللواء محمد صلاح أبوهميلة عضو مجلس النواب ومحمد عبد الهادي الرئيس التنفيذي لجمعية رسالة وشريف يحي مدير العلاقات الحكومية بجمعية رسالة .

ومن جانبها أشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود جمعية رسالة للأعمال الخيرية في دعم الأسر الاولي بالرعاية في مختلف المحافظات ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل سبل الدعم والمساعدة للفئات الأكثر احتياجاً .

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الوزارة علي التنسيق مع الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني ضمن جهود الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين وتنفيذ برامج التنمية المستدامة وخاصة بالقري الأكثر احتياجا .

وتفقد نائب المحافظ ومساعد وزيرة التنمية المحلية وقيادات جمعية رسالة القافلة العلاجية والتي شملت الكشف والأدوية والتحاليل الطبية والتوعية بالتخصصات الطبية المختلفة المتمثلة في ( أسنان ـ أطفال ـ عظام ـ جلدية ـ باطنة ـ رمد ـ نساء ) وذلك لعدد 1500 مستفيد .

وشهدت القافلة الشاملة توزيع مساعدات عينية علي الأسر الأكثر احتياجا وتجهيز عرائس بالأجهزة والأثاث بالإضافة إلي بناء 5 أسقف منازل وذلك لعدد 50 مستفيد وتوزيع عدد 500 كرتونة مواد غذائية لعدد 500 أسرة ومعرض بيع السلع الغذائية لعدد 200 أسرة بأسعار رمزية ، كما تم تفقد معرض الملابس لمساعدة 500 أسرة بعدد أفراد حوالي ( 3000) فرد .

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد الهادي الرئيس التنفيذي لجمعية رسالة ان القافلة تأتي تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بدعم الأسر الاولي بالرعاية في مختلف المحافظات .

وأضاف الدكتور شريف يحي مدير العلاقات الحكومية بجمعية رسالة أن هذه القافلة تهدف الي رعاية الأسر الأكثر احتياجًا بمركز بهبيت بالعياط.