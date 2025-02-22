شكرا لقرائتكم خبر عن فوكس نيوز: الجيش الأمريكى يناقش أفضل السبل للرد على هجوم الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن هناك مناقشات حاليا على أعلى المستويات فى الجيش الأمريكى بشأن أفضل السبل لمواجهة الحوثيين بعد التصعيد العسكرى الأخير.

قالت شبكة فوكس نيوز عن مسئولين كبار بالبنتاجون إن الحوثيون أطلقوا للمرة الأولى صواريخ أرض جو على مقاتلة إف-16 أمريكية.

أكدت فوكس نيوزنقلا عن مسؤولين كبار بالبنتاجون أن إطلاق الحوثيين هذه الصواريخ تصعيد كبير في المواجهة العسكرية، مشيرة إلى أن فى اليوم نفسه أطلق الحوثيون صاروخا آخر على مسيرة إم كيو-9 أمريكية.

أكد البنتاجون أن الصاروخ لم يصب المقاتلة التى حلقت فوق البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.