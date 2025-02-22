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وزارة الصحة تحذر من 9 أمراض تنشط خلال الموجة الباردة وتكشف أهم طرق الوقاية

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وزارة الصحة تحذر من 9 أمراض تنشط خلال الموجة الباردة وتكشف أهم طرق الوقاية

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 22 فبراير 2025 10:20 م

قالت وزارة الصحة والسكان إن فصل الشتاء يحمل تغيرات كثيرة في الطقس وتؤثر على المناعة وهو ما يجعل المواطنين أكثر عرضة  للإصابة ببعض الأمراض، ومن أشهرها:

1. نزلات البرد وهى عبارة عن إصابات فيروسية وتظهر الأعراض مثل العطس، السعال، والاحتقان.

2. الإنفلونزا: أشد من البرد العادي، وتسبب حرارة عالية، آلام في الجسم، واحتقان الحلق.

3. التهاب الحلق واللوزتين: نتيجة التعرض للهواء البارد أو العدوى البكتيرية والفيروسية.

4. التهاب الشعب الهوائية: يحدث نتيجة التعرض للبرد، ويسبب سعالا مستمرا وضيقا في التنفس.

5. الالتهاب الرئوي: من أخطر الأمراض الشتوية، خاصةً لكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

6. الحساسية والربو: البرودة والجفاف من العوامل التي ترفع أعراض الحساسية، وتسبب ضيقا في التنفس عند مرضى الربو.

7. جفاف الجلد وتشقق الشفاه: بسبب قلة شرب المياه والتعرض للهواء البارد.

8. التهاب الأذن الوسطى: نتيجة العدوى الفيروسية التى تأتى بعد نزلات البرد.

9. التهاب الجيوب الأنفية: يزيد مع التعرض للبرد والجفاف، ويسبب صداعا وضغطا في الوجه.

 

وعن طرق الوقاية من هذه الأمراض قالت الوزارة إنه يجب اتباع الآتى..

• ارتداء ملابس دافئة وتغطية الأنف والفم في الجو البارد.

• غسل اليدين باستمرار للوقاية من الفيروسات.

• شرب سوائل دافئة بكثرة، مثل الليمون بالعسل والزنجبيل.

• تناول أطعمة غنية بفيتامين C لتقوية المناعة.

• تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان لتقليل العدوى.

 

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