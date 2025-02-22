شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تحذر من 9 أمراض تنشط خلال الموجة الباردة وتكشف أهم طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن فصل الشتاء يحمل تغيرات كثيرة في الطقس وتؤثر على المناعة وهو ما يجعل المواطنين أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض، ومن أشهرها:

1. نزلات البرد وهى عبارة عن إصابات فيروسية وتظهر الأعراض مثل العطس، السعال، والاحتقان.

2. الإنفلونزا: أشد من البرد العادي، وتسبب حرارة عالية، آلام في الجسم، واحتقان الحلق.

3. التهاب الحلق واللوزتين: نتيجة التعرض للهواء البارد أو العدوى البكتيرية والفيروسية.

4. التهاب الشعب الهوائية: يحدث نتيجة التعرض للبرد، ويسبب سعالا مستمرا وضيقا في التنفس.

5. الالتهاب الرئوي: من أخطر الأمراض الشتوية، خاصةً لكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

6. الحساسية والربو: البرودة والجفاف من العوامل التي ترفع أعراض الحساسية، وتسبب ضيقا في التنفس عند مرضى الربو.

7. جفاف الجلد وتشقق الشفاه: بسبب قلة شرب المياه والتعرض للهواء البارد.

8. التهاب الأذن الوسطى: نتيجة العدوى الفيروسية التى تأتى بعد نزلات البرد.

9. التهاب الجيوب الأنفية: يزيد مع التعرض للبرد والجفاف، ويسبب صداعا وضغطا في الوجه.

وعن طرق الوقاية من هذه الأمراض قالت الوزارة إنه يجب اتباع الآتى..

• ارتداء ملابس دافئة وتغطية الأنف والفم في الجو البارد.

• غسل اليدين باستمرار للوقاية من الفيروسات.

• شرب سوائل دافئة بكثرة، مثل الليمون بالعسل والزنجبيل.

• تناول أطعمة غنية بفيتامين C لتقوية المناعة.

• تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان لتقليل العدوى.