شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تحذر من 9 أمراض تنشط خلال الموجة الباردة وتكشف أهم طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالسبت، 22 فبراير 2025 10:20 م
قالت وزارة الصحة والسكان إن فصل الشتاء يحمل تغيرات كثيرة في الطقس وتؤثر على المناعة وهو ما يجعل المواطنين أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض، ومن أشهرها:
1. نزلات البرد وهى عبارة عن إصابات فيروسية وتظهر الأعراض مثل العطس، السعال، والاحتقان.
2. الإنفلونزا: أشد من البرد العادي، وتسبب حرارة عالية، آلام في الجسم، واحتقان الحلق.
3. التهاب الحلق واللوزتين: نتيجة التعرض للهواء البارد أو العدوى البكتيرية والفيروسية.
4. التهاب الشعب الهوائية: يحدث نتيجة التعرض للبرد، ويسبب سعالا مستمرا وضيقا في التنفس.
5. الالتهاب الرئوي: من أخطر الأمراض الشتوية، خاصةً لكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.
6. الحساسية والربو: البرودة والجفاف من العوامل التي ترفع أعراض الحساسية، وتسبب ضيقا في التنفس عند مرضى الربو.
7. جفاف الجلد وتشقق الشفاه: بسبب قلة شرب المياه والتعرض للهواء البارد.
8. التهاب الأذن الوسطى: نتيجة العدوى الفيروسية التى تأتى بعد نزلات البرد.
9. التهاب الجيوب الأنفية: يزيد مع التعرض للبرد والجفاف، ويسبب صداعا وضغطا في الوجه.
وعن طرق الوقاية من هذه الأمراض قالت الوزارة إنه يجب اتباع الآتى..
• ارتداء ملابس دافئة وتغطية الأنف والفم في الجو البارد.
• غسل اليدين باستمرار للوقاية من الفيروسات.
• شرب سوائل دافئة بكثرة، مثل الليمون بالعسل والزنجبيل.
• تناول أطعمة غنية بفيتامين C لتقوية المناعة.
• تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان لتقليل العدوى.
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