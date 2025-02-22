شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات حادة في حالة الطقس.. الأرصاد تحذر من الأمطار على هذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل فرص الأمطار المتوقعة اليوم السبت 22 فبراير، تزامنًا مع استمرار الموجة شديدة البرودة التى تتعرض لها البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم السبت 22 فبراير 2025، استمرار الموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة.

ومتوقع اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط على مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ، وسرعة الرياح بين 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.