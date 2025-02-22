شكرا لقرائتكم خبر عن كسوف وخسوف فى رمضان 2025.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يكون هواة الفلك على مواعد مع خسوف القمر وكسوف للشمس، تزامنا مع شهر رمضان المبارك هذا العام رمضان 2025 ، وهو أمر يدعو للتأمل ويستوجب الرصد والمشاهدة.

تشهده الكرة الأرضية، الجمعة الموافق 14 مارس 2025م، الموافق 14 رمضان، خسوف كلى للقمر،

هذا الخسوف سيتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان لعام 1446هـ حيث يغطي ظل الأرض 118% تقريباً من سطح القمر. ويمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها أوروبا جزء كبير من آسيا - جزء كبير من أستراليا - جزء كبير من أفريقيا - أمريكا الشمالية - أمريكا الجنوبية - المحيط الهادئ المحيط الأطلسي - القطب الشمالي - القارة القطبية الجنوبية).

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها ست ساعات وثلاث دقائق تقريباً.

ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ثلاث ساعات وثمان وثلاثين دقيقة تقريباً، يستغرق الخسوف الكلي ساعة واحدة وخمس دقائق تقريباً، ولا يمكن رؤيتة في مصر.



كسوف جزئي للشمس

ويعقب هذا الخسوف مباشرة وفى نفس الشهر ، كسوف جزئى للشمس ، تشهده الكرة الأرضية، السبت الموافق 29 مارس 2025م قبل نهاية شهر رمضان .

ويتفق توقيت وسطه مع إقتران شهر شوال لعام 1446هـ. ويمكن رؤيته في أوروبا - شمال آسيا - شمال غرب أفريقيا - جزء كبير من أمريكا الشمالية - شمال أمريكا الجنوبية - المحيط الأطلسي - القطب الشمالي).

وعند ذروة الكسوف الجزئي يغطي قرص القمر حوالي 94 % من قرص الشمس، وسوف يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته وحتى نهايته ثلاث ساعات وثلاث وخمسين دقيقة تقريباً.

ولا يمكن رؤية هذا الكسوف في مصر، والكسوف الجزئي التالي للشمس يحدث في 21 سبتمبر 2025م.