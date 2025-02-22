شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل جديدة في السعودية براتب يصل إلى 70 ألف ريال شهريا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة العمل، اليوم السبت، تلقى طلبات الراغبين التقدم ل 51 فرصة عمل جديدة في المملكة العربية السعودية للأطباء، والممرضين والأخصائين من الجنسين، برواتب تصل إلى 70 ألف ريال شهريا، علما بأن التقديم على تلك الوظائف حتى يوم الأربعاء الموافق 26-2-2025.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف المتاحة هى:

- عدد (6) أطباء جلدية (رجال ونساء) أخصائي أول وإستشارى، والراتب من 20000 إلى 60000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة،و السن من 25 إلى 40 سنة.

- عدد (6) أطباء جراحة (رجال)، أخصائي أول واستشاري ، والراتب من 20000 إلى 6000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 25 إلى 40 سنة.

- عدد (2) أطباء أنف وأذن وحنجرة، أخصائي أول وإستشارى،والراتب من 25000 الى 50000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 25 الى 40 سنة.

- عدد (2) أطباء عقم و التهاب،إستشارى فقط،و الراتب من 40000 الى 70000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 25 الى 40 سنة.

- عدد (1) أطباء مسالك وصحة رجال، أخصائى أول إستشاري ،والراتب من 20000 إلى 40000 ريال سعودي، طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 25 الى 40 سنة.

- عدد (25) تمريض نساء أخصائي تمريض بكالوريوس،و الراتب من 4000 إلى 5000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة،و السن من 21 حتى 30 سنة.

- عدد (2) طبيبة نساء أخصائي نسائية ،تخصص تجميل نسائي،و الراتب من 25000 الى 40000 ريال سعودي،طبقا لسنوات الخبرة،و السن من 21 الى 30 سنة.

- عدد (2) طبيب أطفال أخصائى أول واستشاري،و الراتب من 22000 الى 42000 ريال سعودي ،طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 25 الى 40 سنة.

- عدد (4) طوارئ أخصائى،و الراتب من 6000 الى 8000 ريال سعودى، طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 21 حتى 30 سنة

- عدد (1) أخصائي أشعة،و الراتب من 10000 الى 15000 طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 21 حتى 30 سنة .

وأشارت إلى أن الكوادر المصرية التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة لتلك الوظائف، يمكنها من خلال إرسال السيرة الذاتية pdf، على رقم الواتس: 01128467942، وذلك حتى الأربعاء 26 فبراير 2025.

· مميزات توفرها جهة العمل فى هذه الفرص الجديدة:

- تأمين صحي.

- سكن.

- مواصلات.

- راتب أساسي .