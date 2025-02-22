شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصوم فى أول أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد السحور والإفطار ، فى أول يوم رمضان ، الموافق السبت المقبل 1 مارس 2025 ، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

وينشر ”الخليج 365” موعد السحور والإفطار أول أيام رمضان المعظم لعام 1446 هجريا الموافق 2025 ميلاديا، لمدينة القاهرة ، وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك ، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

- السبت 1 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 20 دقيقة، السحور 2:34، إمساك 4:34، الفجر 4:54، الشروق 6:21، الظهر 12:07، العصر 3:25، صلاة المغرب 5:54 ، العشاء 7:11.

- يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة الموافق 2025/2/28م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 34-37 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروبشمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 20- 44 دقيقة) ، وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم 1446هـ فلكياً يوم السبت 2024/3/1م.