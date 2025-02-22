شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة الموجة الباردة.. هذه المناطق تسجل درجات تحت الصفر لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

تصل الموجة شديدة البرودة التى تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام إلى ذروتها خلال الساعات المقبلة بالتحديد خلال يومى غدا الأحد وبعد غد الاثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وتسجل درجات حرارة تحت الصفر ببعض المناطق لأول مرة وتنخفض درجات الحرارة الصغرى على القاهرة لأقل من 10 درجات.

أشارت هيئة الأرصاد إلى أن ذروة الموجة يومى الأحد والاثنين وتصل معها درجات الحرارة الصغرى لأقل من 9 درجات على القاهرة الكبرى، وأقل من 5 درجات بشمال الصعيد، وتسجل درجتين تحت الصفر بسانت كاترين.

ويشهد اليوم السبت 22 فبراير 2025، استمرار الموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة.

ومتوقع اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط على مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، وسرعة الرياح بين 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار.

يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.