شكرا لقرائتكم خبر عن فوكس نيوز: الحوثيون يطلقون صواريخ أرض جو على مقاتلة إف-16 أمريكية لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة فوكس نيوز عن مسئولين كبار بالبنتاجون إن الحوثيون أطلقوا للمرة الأولى صواريخ أرض جو على مقاتلة إف-16 أمريكية.

أكدت فوكس نيوزنقلا عن مسؤولين كبار بالبنتاجون أن إطلاق الحوثيين هذه الصواريخ تصعيد كبير في المواجهة العسكرية، مشيرة إلى أن فى اليوم نفسه أطلق الحوثيون صاروخا آخر على مسيرة إم كيو-9 أمريكية.

أكد البنتاجون أن الصاروخ لم يصب المقاتلة التى حلقت فوق البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.