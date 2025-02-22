شكرا لقرائتكم خبر عن أفرج عنه بعد 20 عاما.. وفاة أسير فلسطينى سقط من سطح منزله بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى أسير فلسطينى مفرج عنه بعد سقوطه، اليوم السبت، من سطح منزله فى بلدة العيساوية فى القدس، ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "المحرر نائل سلامة عبيد، لقى حتفه إثر سقوطه عن سطح منزله فى بلدة العيسوية شمال شرقى القدس المحتلة".

وأشارت إلى أنه "أفرج عن الأسير الأسبوع الماضى ضمن الدفعة السادسة من وقف إطلاق النار، علما أنه أمضى 21 عامًا فى سجون الاحتلال".

وكان عبيد أحد عناصر "كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، واعتقل منذ عام 2004 ويقضي حكما بالسجن المؤبد 7 مرات و30 عاما.