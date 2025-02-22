شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تذيع فيلما تسجيليا عن استراتيجيتها للتدريب عبر "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

أذاعت النيابة العامة، منذ قليل، فيلما تعريفيا قصيرا عن استراتيجية النيابة العامة للتدريب 2025 - 20230، الذى تم عرضه خلال قيام المستشار محمد شوقى النائب العام، بإطلاق الاستراتيجية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وتضمن الفيلم التسجيلي أهداف استراتيجية النيابة العامة للتدريب الستة، المتمثلة في:

- تطوير القدرات العملية لأعضاء النيابة العامة

- تفعيل دور المرافعة في تحقيق العدالة الناجزة

- تطوير المستوى الأكاديمي وقدرات البحث العلمي لأعضاء النيابة العامة

- تعزيز دور النيابة العامة في إعداد مأموري الضبط القضائى

- نشر الوعى القانوني

- بناء شركات محلية وإقليمية ودولية للتعريف بالدور الرائد للنيابة العامة المصرية التاريخي.