شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تذيع فيلما تسجيليا عن استراتيجيتها للتدريب عبر "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجىالسبت، 22 فبراير 2025 05:37 م
أذاعت النيابة العامة، منذ قليل، فيلما تعريفيا قصيرا عن استراتيجية النيابة العامة للتدريب 2025 - 20230، الذى تم عرضه خلال قيام المستشار محمد شوقى النائب العام، بإطلاق الاستراتيجية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
وتضمن الفيلم التسجيلي أهداف استراتيجية النيابة العامة للتدريب الستة، المتمثلة في:
- تطوير القدرات العملية لأعضاء النيابة العامة
- تفعيل دور المرافعة في تحقيق العدالة الناجزة
- تطوير المستوى الأكاديمي وقدرات البحث العلمي لأعضاء النيابة العامة
- تعزيز دور النيابة العامة في إعداد مأموري الضبط القضائى
- نشر الوعى القانوني
- بناء شركات محلية وإقليمية ودولية للتعريف بالدور الرائد للنيابة العامة المصرية التاريخي.
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