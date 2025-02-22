شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى لـطفلة: ممكن تبقى وزيرة شاطرة.. وفريدة: ازاى وزيرة هتكون سيدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعبت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، حيث استوقفت الطفلة الوزيرة لتسلم عليها خلال افتتاح معرض وزارة التضامن الاجتماعى "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالقاهرة الجديدة، والذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى"، وعندما علمت الطفلة بأن الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن اندهشت لكون امرأة هي الوزيرة وليس الرجل.

الدكتورة مايا مرسى عادت مرة أخرى لتداعب الطفلة فريدة ابنة أحد العارضين من الأسر المنتجة بالمعرض والتي لا يتجاوز عمرها 5 سنوات، قائلة: "انتى ممكن تكونى وزيرة ورئيس وزراء كمان اللى هو مدير كل الوزراء بس تركزى في الدراسة" لترد الطفلة هو فيه وزيرة بتكون ست"، فاحتضنتها الدكتورة مايا مرسى قائلة: "هو لازم الوزير يكون راجل انتى ممكن تكونى وزيرة وشاطرة".

ويستضيف المعرض أكثر من 400 عارض وعارضة يعرضون منتجاتهم اليدوية التي تتناول قصص التراث المصري، كما تحل سيناء "أرض الفيروز" ضيف شرف المعرض في نسخته الجديدة؛ حيث سيعرض مختلف المنتجات السيناوية التراثية، فضلا عن المنتجات التراثية واليدوية الأخرى من الأرابيسك ومشغولات النحاس والزجاج، بجانب المنتجات المتعلقة بشهر رمضان المعظم مثل ديكورات المنزل والأزياء والإكسسوارات، وكل ما تحتاج إليه الأسرة والمنزل استعدادا لاستقبال الشهر الفضيل ،كما يعد معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية " منفذ تسويقي يضم المنتجات المتميزة للأسر المنتجة،ويهدف تمكين المبدعين من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص مبيعات مباشرة، مشيرة إلى أن هناك تعاونا مع كافة المؤسسات في الدولة ومشاريع مصر، والمجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني.



الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن فى حوار مع طفلة



الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن مع الطفلة