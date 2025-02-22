شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة العمل الدولية: للعام الثانى "إسرائيل" تمنع بعثة تقصى الحقائق من دخول غزة والضفة الغربية والجولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل فايز على المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية، فرانك هجمان مدير القطاعات فى منظمة العمل الدولية، ورئيس بعثة تقصى الحقائق للأراضى العربية المحتلة، وذلك يوم الجمعة 21 فبراير 2025 فى مقر منظمة العمل العربية بالقاهرة، حيث نقل "هجمان" تحيات جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وأكد على أهمية هذا الاجتماع السنوى الذى يسهم فى إعداد تقرير بعثة تقصى الحقائق الذى يُقدم لمؤتمر العمل الدولى كملحق لبند تقرير المدير العام حول "وضع عمال الأراضى العربية المحتلة"، وذلك من خلال ملاحظات المجموعة العربية التى تسلم من قبل المدير العام لمنظمة العمل العربية باللغتين العربية والانجليزية، والتى تحتوى على توصيات ومرئيات المجموعة العربية حول هذا التقرير الذى يصف الواقع الكارثى الذى يعيشه عمال الأراضى العربية المحتلة.

وقد رحب المطيري بزيارة هجمان فى بيت العمل العربي، مؤكداً أن منظمة العمل العربية على استعداد دائم لمساندة عمال الأراضى العربية المحتلة من خلال أجهزتها الدستورية، مستعرضاً أهم المواضيع التى تهم المجموعة العربية ومنظمة العمل العربية والتى تلخصت في: مناقشة نتائج زيارة بعثة تقصى الحقائق للأراضى العربية المحتلة، ومناقشة التوصيات الصادرة عن المجموعة العربية المشاركة فى مؤتمر العمل الدولى ” 112″ جنيف، 3 – 14 يونيو 2024 حول ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية “وضع عمال الأراضى العربية المحتلة”.، وعضوية دولة فلسطين فى منظمة العمل الدولية وفقاً لقرارات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية – الدورة 352 (أكتوبر – نوفمبر 2024) وحقوق مشاركتها فى اجتماعات المنظمة، وجهود منظمة العمل العربية فى تحقيق هذا المطلب، فضلا عن البرنامج المعزز للتعاون الإنمائى لمصلحة الأراضى العربية المحتلة – وفقاً لقرارات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية – الدورة 352 (أكتوبر – نوفمبر 2024).

من جانبه نوّه هجمان أنه للعام الثانى على التوالى لم تتمكن البعثة من زيارة أى من الأراضى العربية المحتلة جراء تقييد عمل البعثة من قبل الجانب الإسرائيلي وعدم السماح لأعضاء البعثة بدخول غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان، واضطرارهم للعمل من خلال اجتماعات عبر المنصات الرقمية وإجراء لقاءات فى عمان / المملكة الأردنية الهاشمية مع جميع الأطراف المعنية، بالإضافة للتضييق الشامل لجميع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ومن ضمنهم المكاتب الإقليمية التابعة لمنظمة العمل الدولية، وإيقاف عمل منظمة الأونروا وهى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وبالمقابل أثنى “المطيري“ على الجهود التى تقوم بها بعثة تقصى الحقائق خصوصاً فى ظل تقييد عملهم وعدم السماح لهم بإعداد التقرير الذى يحاكى واقع العمال فى الأراضى العربية المحتلة، كما أشاد بالصدى الإيجابى التى لاقته الجلسة الخاصة بمناقشة ملحق تقرير المدير العام حول عمال الأراضى العربية المحتلة خلال انعقاد الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، والتى كانت المجموعة العربية وأعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية العرب دائماً ما تدعو لضرورة انعقادها فى جميع اجتماعاتهم وتوصياتهم السابقة، والتى كانت محل تقدير لمنظمة العمل الدولية ومديرها العام لتطبيق التوصيات العربية على أرض الواقع، آملاً أن يتم عقد هذه الجلسة بشكل مستمر وثابت أثناء انعقاد دورات مؤتمر العمل الدولى القادمة.

فى نهاية اللقاء جدد المدير العام لمنظمة العمل العربية دعوته لمدير عام منظمة العمل الدولية لحضور الدورة ال 51 لمؤتمر العمل العربى المقرر عقده فى القاهرة – جمهورية مصر العربية فى شهر إبريل القادم.