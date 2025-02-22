شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام القاهرة" تستعرض إبداعات طلابها خلال حصاد برنامج الإعلام الرقمي والان مع تفاصيل الخبر

نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة لقاء "حصاد برنامج الإعلام الرقمي"، برعاية دكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، ودكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة الكلية، وبإشراف دكتورة هناء فاروق، وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ودكتورة إيمان حسني، المشرف على برنامج الإعلام الرقمي، وبحضوردكتورة نشوة عقل، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستهلت الدكتورة إيمان حسني اللقاء بكلمة ترحيبية، أعربت فيها عن فخرها بالإنجازات التي حققها طلاب البرنامج، مشيرةً إلى أن البرنامج نجح في تقديم تجربة أكاديمية وتطبيقية متكاملة تؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل الحديثة.

وأكدت أن المشروعات المقدمة خلال اللقاء تعكس مدى اجتهاد الطلاب وتطور مهاراتهم في مختلف التخصصات الإعلامية الرقمية، وهو ما يعد ثمرة الجهود المستمرة التي تبذلها الكلية وأعضاء هيئة التدريس لدعم الطلاب وتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من المناهج الدراسية والتطبيقات العملية.

كما شددت على أهمية الدمج بين المعرفة الأكاديمية والمهارات التقنية الحديثة، معتبرةً أن هذا التكامل هو السبيل لإعداد إعلاميين محترفين قادرين على المنافسة في العصر الرقمي.



من جانبها، أشادت د. هناء فاروق بجودة الأعمال التي قدمها الطلاب، مؤكدةً أن هذا الحصاد يعكس رؤية الكلية في تقديم تعليم إعلامي حديث ومتطور.

وأوضحت أن المقررات الدراسية ببرنامج الإعلام الرقمى تساهم بفاعلية في صقل مهارات الطلاب، حيث تمنحهم فرصة لاختبار قدراتهم الإبداعية ضمن بيئة أكاديمية متكاملة.

كما نوهت بأهمية التدريب العملي، مشددةً على أن الكلية تسعى دائمًا إلى توفير كل السبل التي تضمن تعلّمًا قائمًا على التجربة والتطبيق، بما يعزز من قدرة الطلاب على الابتكار في مختلف مجالات الإعلام الرقمي.



وقد شهد اللقاء عرضًا لإبداعات طلاب الإعلام الرقمي، التي تنوعت بين إنتاجات رقمية متقدمة، حيث قُدمت مشاريع مبتكرة ضمن مقرر الإعلام الرقمي بإشراف الدكتورة حنان جنيد والدكتورة نورهان هشام، وبمشاركة د.شيماء نبيل من الهيئة المعاونة.

وقد أظهرت هذه المشروعات قدرة الطلاب على إنتاج محتوى رقمي متطور يواكب أحدث الاتجاهات الإعلامية.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي في الإعلام، قدم الطلاب مشروعات تُبرز كيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير المحتوى الإعلامي، وذلك بإشراف د. ياسمين صلاح، وبمشاركة د. رضوى عبد اللطيف خبيرة الإعلام الرقمي، د. أسماء يحيى من الهيئة المعاونة، وركزت هذه المشروعات على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى التفاعلي.

أما مقرر الإنفوجراف التفاعلي، فقد تميز بإنتاج مرئي متطور تحت إشراف د. كريمة طنطاوي والدكتورة عزة حسن، وبمشاركة محمد نيازي الخبير في الإعلام الرقمي، وفاطمة فتحي من الهيئة المعاونة.

وجاءت المشروعات لتعكس الاستخدام الإبداعي للبيانات بصريًا، ما يسهم في إيصال المعلومات إلى الجمهور بأسلوب جذاب ومبتكر.

وفي مقرر المنصات التلفزيونية والرقمية، قدم الطلاب مشاريع رقمية متميزة تحت إشراف د. إسراء الزيني ود.مروة محمود، وبمشاركة أمل سالم من الهيئة المعاونة، حيث ركزت المشروعات على تطوير محتوى رقمي متناسب مع المنصات الحديثة، مع التركيز على إنتاج الفيديوهات التفاعلية.

تضمنت العروض مشروعات في مقرر إنتاج الويب والإذاعات الإلكترونية، حيث قدم الطلاب نماذج مبتكرة لمواقع إلكترونية وإذاعات رقمية تستهدف الجمهور عبر منصات متعددة، وذلك تحت إشراف د.آية علي، وبمشاركة محمد سالم من الهيئة المعاونة.

وفي إطار مقرر الاتجاهات الحديثة في السرد الصحفي الإلكتروني، قدم الطلاب مشروعات نوعية تحت إشراف د. محمد وليد والأستاذة مارينا ميلاد، وبمشاركة شيماء السكري من الهيئة المعاونة. وتميزت الأعمال باستخدام أساليب السرد الرقمي التفاعلي في تقديم القصص الصحفية.

كما شملت العروض مشروعات في مقرر التصوير الفوتوغرافي الرقمي، بإشراف د.سعيد الغريب ود. أميرة عز، وبمشاركة الخبير طارق أسامة، و آية عبد الحليم من الهيئة المعاونة، حيث قدم الطلاب أعمالًا فوتوغرافية تعكس مهاراتهم في استخدام الكاميرا والتصوير الإبداعي في الصحافة الرقمية.

وفي إطار مقرر صحافة الديجيتال، قدّم الطلاب مشروعات مبتكرة تحت إشراف د.عثمان فكري والدكتور أحمد عبد المقصود، وبمشاركة لميس النجار من الهيئة المعاونة، وركزت هذه الأعمال على تطوير المنصات الرقمية وصحافة البيانات، حيث تضمنت نماذج متقدمة من الأشكال الصحفية الحديثة، مثل الكروس ميديا، إضافةً إلى مواقع إلكترونية متخصصة تقدم تقارير مدعومة بالمعلومات التفاعلية. كما اشتملت المشروعات على إنتاج تقارير فيديو ومواد بودكاست، ما يعزز من تقديم محتوى صحفي رقمي متطور يواكب الاتجاهات الحديثة في المجال.



وخلال اللقاء، استعرض عدد من أعضاء هيئة التدريس الجهود التي بذلها الطلاب في تنفيذ مشروعاتهم، مشيدين بتفانيهم في تطبيق ما تعلّموه من مهارات أكاديمية وعملية.

كما أكّدوا على دورهم التوجيهي في دعم الطلاب ومساعدتهم على تطوير أعمالهم، بما يضمن تقديم مشروعات تعكس التطور الملحوظ في مستواهم، وتأهيلهم للمنافسة في سوق الإعلام الرقمي، مؤكدين أن هذه الإبداعات تعكس التطور الكبير في مستوى الطلاب وقدرتهم على المنافسة في سوق الإعلام الرقمي.



وفي ختام اللقاء، تم تكريم أعضاء هيئة التدريس والخبراء والهيئة المعاونة تقديرًا لجهودهم في إنجاح البرنامج، إلى جانب تكريم الطلاب المتميزين في مختلف المقررات، وذلك تقديرًا لإبداعهم في تقديم مشروعات إعلامية متطورة.