شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر خطة دار الإفتاء في شهر رمضان.. نشر الوعي الديني وتقديم خدمات إفتائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ● نشاط مكثف لمفتي الجمهورية إعلاميًّا وميدانيًّا في الداخل والخارج

● خدمات إفتائية على مدار اليوم للوفاء بحاجة السائلين شفويًّا وهاتفيًّا وإلكترونيًّا، ومن خلال فروع الدار في محافظات مصر

● مبادرات وندوات إفتائية ولقاءات تثقيفية وتوعوية في المساجد والمدارس والجامعات والوزارات

● لقاءات إعلامية لأمناء الفتوى في الفضائيات والإذاعات المتنوعة

● بوابة خاصة بشهر رمضان تعنى بنشر كل ما يهم الصائمين

● حملات إفتائية توعوية عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة بالدار

أعلن الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن خطة دار الإفتاء المصرية في شهر رمضان المعظم لعام 1446 هجريًّا، وذلك بعد اجتماع فضيلته مع اللجنة العليا لأمانة الفتوى بدار الافتاء المصرية، وتوجيه بتكثيف الأنشطة الإفتائية والعلمية والدعوية والاعلامية خلال الشهر الكريم.

فمن جانبه كشف المفتي عن نشاطٍ مكثفٍ لفضيلته إعلاميًّا؛ حيث سيكون هناك برامج يومية على مختلف الإذاعات المصرية، كإذاعة القرآن الكريم، وراديو مصر، وراديو 9090، وكذلك على الشاشات والفضائيات المختلفة؛ كقناة الناس، وقناة صدى البلد، وغير ذلك، كما سيكون لفضيلة المفتي مجموعة من المقالات المتنوعة في مختلف الصحف.

كما يوازي ذلك نشاط ميدانيٌّ له؛ حيث تزدحم أجندة فضيلة المفتي بمجموعة من الندوات والدعوات واللقاءات في الداخل والخارج.

وفيما يتعلق بخدمات دار الإفتاء المصرية خلال الشهر الكريم؛ فسوف تكون الخدمات الإفتائية متاحة للجمهور على مدار اليوم للوفاء بحاجة السائلين شفويًّا وهاتفيًّا وإلكترونيًّا، وأيضًا من خلال فروع الدار في محافظات مصر.

حيث تستقبل إدارة الفتوى الشفوية في الفرع الرئيسي السائلين في شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً قبل الإفطار ومن الساعة السابعة إلى التاسعة مساءً بعد الإفطار.

أما إدارة الفتوى الهاتفية فسوف تعمل خلال شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً قبل الإفطار ومن الساعة الثامنة مساءً وحتى منتصف الليل مساءً بعد الإفطار، وهي نفس مواعيد العمل في إدارة الفتوى الإلكترونية.

وبخصوص فروع الدار في المحافظات..

فيعمل فرع أسيوط جميع أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الساعة الخامسة مساءً.

بالإضافة إلى قيام الفرع بعمل نشاط ميداني تحت عنوان (فتاوى الصائمين) بالمساجد والمدارس على مدار أيام الشهر الفضيل.

ويعمل فرع محافظة الإسكندرية من يوم السبت إلى يوم الأربعاء من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة التاسعة مساءً باستثناء وقت الإفطار، ويوم الخميس حتى الساعة الثالثة والنصف، كما يقوم الفرع بمبادرة تحت عنوان: (اسأل دار الإفتاء) تتضمن زيارات ميدانية، وحملات توعوية بالتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في تنظيم الفعاليات والبرامج والندوات المشتركة، وذلك في المساجد والمدارس والأحياء، وجامعة الإسكندرية.

ويعمل فرع دار الإفتاء المصرية بمطروح في شهر رمضان من السبت إلى الخميس على فترتين؛ الأولى من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف مساء.

والثانية من السابعة مساء حتى التاسعة مساء.

كما يقوم الفرع بمجموعة من الأنشطة الخارجية كمجالس الإفتاء على مدار الشهر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

ويعمل فرع دار الإفتاء في محافظة الغربية خلال شهر رمضان من السبت إلى الأربعاء فترتين، الفترة الصباحية من التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.

والفترة المسائية من السابعة مساء حتى التاسعة مساء.

ويوم الخميس من التاسعة صباحا حتى الثانية مساء.



كما يقوم الفرع بمجموعة من الأنشطة الخارجية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث يقوم الفرع بعقد عدة ندوات خلال شهر رمضان، كما يتعاون الفرع مع وزارة الأوقاف في المجالس الإفتائية على مدار الشهر في مساجد المحافظة، ومنها المسجد الأحمدي بطنطا. كما يتم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بعمل مجموعة من الندوات ببعض القرى، ويتعاون الفرع مع بعض الوزارات الأخرى.



إضافة إلى ذلك، فهناك عدد كبير من اللقاءات الإعلامية لأمناء الفتوى في الدار في الفضائيات والإذاعات المتنوعة؛ حيث يظهر أمناء الفتوى يوميًّا في حلقات برنامج فتاوى الناس على شاشة الناس، كما تم تسجيل فتاوى خاصة بشهر رمضان في مؤسسة الأهرام الصحفية، وكذلك في قناة القاهرة الفضائية، وقناة النيل الثقافية، وقناة الدلتا.



بالإضافة إلى برامج يومية على راديو مصر بإشراف ورعاية دار الإفتاء المصرية، وبمناسبة شهر رمضان المبارك تطلق دار الإفتاء المصرية صفحة إلكترونية خاصة بهذا الشهر المعظم منبثقة عن بوابتها الإلكترونية.



وتعنى هذه الصفحة بنشر كل ما يتعلق بشهر رمضان المبارك من الصيام والذكر وقراءة القرآن صلاة التراويح والاعتكاف والعمرة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من المسائل التي تهم جموع المسلمين في مصر وخارجها في هذا الشهر الكريم، كما تحتوي على فتاوى معتمدة من دار الإفتاء المصرية في كل المسائل التفصيلية الخاصة بهذه الشعيرة وذلك في ظل الأيام المباركة والمكانة السامية لهذا الركن العظيم ونفحات المولى ومِنَّتِه على المسلمين.



وتهدف الدار من هذه الصفحة إلى زيادة وعي المسلمين وبيان الأعمال المستحبة في هذا الشهر المبارك، وهذه الصفحة المباركة تشبه مفتيا إلكترونيا مرافقا للصائم والمعتكف والمعتمر في رمضان يجد ضالته إذا أشكل عليه أمر من شروعه في هذه المناسك وحتى انتهاءه، كما يمكن للزائر تحميل كتاب الصيام بالفتاوى المعتمدة والأعمال المستحبة خلال شهر رمضان، وهو من إصدارات الدار.

هذا فضلًا عن قسم للمرئيات يضمُّ شرحًا وإجابات لأسئلة عن الصيام وما يتعلق به من مسائل يجيب عنها نخبة من علماء دار الإفتاء المصرية.

وفي إطار دورها الريادي في نشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز القيم الإسلامية تطلق دار الإفتاء المصرية حملة إعلامية وتوعوية شاملة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، وتهدف الحملة إلى تقديم محتوى يعرض صحيح الدين بمنهج معتدل وسطي، وتصحيح المفاهيم، وتعزيز القيم الاجتماعية والأسرية، وذلك عبر مجموعة متنوعة من الفعاليات والمبادرات الرقمية التي تلبي احتياجات الجمهور خلال الشهر الفضيل.



حيث تقدم الحملة محتوى فقهيًّا شاملًا وإجابات على تساؤلات الصائمين من خلال سلسلة يومية من الفتاوى الرمضانية التي تجيب على أبرز الأسئلة الخاصة بالصيام، بالإضافة إلى بث مباشر مع علماء الدار لمناقشة القضايا الفقهية التي تهم المسلمين خلال شهر رمضان، كما سيتم نشر فيديوهات تثقيفية بعنوان "أحكام الصيام" لتوضيح الأحكام الفقهية الخاصة بهذا الشهر الكريم.



كما تتضمن الحملة مبادرات تفاعلية تهدف إلى نشر قيم التسامح والتأمل والتدبر، ومنها: "رمضان بلا خلافات"، و"تدبر مع دار الإفتاء"، و"ومضات رمضانية"، و"الأدعية الرمضانية اليومية".



وتركز الحملة أيضًا على دور الأسرة في رمضان وتعزيز الأجواء الإيمانية داخل البيوت، من خلال محتوى خاص بـ الأسرة المسلمة وربة المنزل في رمضان.

وتقدم دار الإفتاء فيديوهات تعريفية حول أحكام الزكاة والصدقات.



وضمن أنشطتها الرمضانية، تقدم دار الإفتاء محتوى مميزًا حول كيفية ختم القرآن في رمضان، بالإضافة إلى مواد توعوية حول ليلة القدر والاستعداد لها، بهدف تحفيز المسلمين على تعظيم هذه الليلة المباركة.



كما تهدف الحملة إلى تعزيز الأخلاق والعبادات، وذلك من خلال حملة: "رمضانك بإيمانك" حيث تهدف إلى تعزيز القيم الإيمانية والأخلاقية للصائمين.

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المعظم من خلال لجانها المختصة في شتى ربوع الجمهورية، ويعلن فضيلة المفتي عن نتيجة هذه الرؤية في احتفال رسمي وشعبي تنظمه دار الإفتاء المصرية مساء يوم الجمعة، 28 فبراير 2025، الموافق 29 من شهر شعبان 1446 هجريًّا.