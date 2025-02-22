شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس شديدة البرودة ليلا وأمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 16 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد 23 فبراير 2025، استمرار الموجة باردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مطار القاهرة الدولي، مُتوجهًا إلى دولة الكويت في زيارة رسمية، ومن المُقرر أن يتضمن جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء إلى الكويت عقد لقاءات ثنائية مع عددٍ من المسئولين الكويتيين رفيعي المستوى؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.

أجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جولة تفقدية في مصنع سكر قوص بمحافظة قنا، وشركة قنا لصناعة لورق التابعية للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، لمتابعة سير عمليات توريد محصول قصب السكر والاطمئنان على الإنتاج.

قالت وزارة العمل، إنها تواصل تلقى طلبات الراغبين في التقديم على فرص عمل بكبرى المؤسسات الطبية فى أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمرتبات تصل إلى 95 ألف درهم، بما يعادل مليون و300 ألف جنيه، حتى يوم الجمعة 28 فبراير 2025.

أكد نائب وزير الخارجية والهجرة السفير أبو بكر حفني محمود، دعم مصر لأولويات الرئاسة الجنوب أفريقية لمجموعة العشرين لكونها تعكس مصالح الدول النامية، لا سيما أجندة أفريقيا للتنمية لسنة 2063. أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن توفير 51 فرصة عمل جديدة في المملكة العربية السعودية من أطباء، وممرضين وأخصائيين، من الجنسين، في تخصصات متنوعة، برواتب تصل إلى 70 ألف ريال كل شهر. وزير العمل يعلن 51 فرصة عمل جديدة بالسعودية براتب يصل لـ70 ألف ريال شهريا

أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بإدارة الفتح التعليمية وأحد العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في كراسات إجابات أحد الطلبة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

أكد الأثري فهمي محمود الأمين، مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان، أن أعداد الزائرين للمعبد اليوم بالتزامن مع تعامد الشمس، وصلوا لأكثر من 4 آلاف زائر ما بين سائحين أجانب ومصريين. حماس لإسرائيل: عنهجية نتنياهو ستجعلكم تستقبلوا الأسرى فى توابيت أصدرت حركة حماس، بيانًا اليوم السبت، بعد إطلاق سراح 6 من الأسرى لديها، وقالت إن ذلك "يأتي استكمال المقاومة في غزة للإفراج عن أسرى الاحتلال الستة اليوم ليؤكد مجدداً التزام المقاومة بالاتفاق، في مقابل استمرار مماطلة الاحتلال في تنفيذ بنوده". تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد 23 فبراير 2025، استمرار الموجة باردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة. الطقس غدا.. استمرار الموجة الباردة وانخفاض الحرارة بقيم تصل لـ4 درجات حماس لإسرائيل: عنهجية نتنياهو ستجعلكم تستقبلوا الأسرى فى توابيت

رئيس الوزراء ونظيره الكويتى يترأسان جلسة مباحثات لمناقشة عدد من الموضوعات والقضاياوزير التموين: استلام 2.6 مليون طن قصب وإنتاج 275 ألف طن سكرفرص عمل بالإمارات بمرتبات تصل إلى 1.3 مليون جنيه.. تعرف على طريقة التقديممصر تدعم جنوب إفريقيا فى رئاسة مجموعة العشرين: تعكس مصالح الدول الناميةإحالة 5 موظفين للمحاكمة التأديبية بتهمة التزوير في كراسات امتحانات طالب إعداديالآثار: أكثر من 4 آلاف زائر حضروا ظاهرة تعامد الشمس بأبو سمبل