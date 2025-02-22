شكرا لقرائتكم خبر عن المنخفض الجوى "آدم" يضرب 8 دول عربية وتحذيرات من تساقط كثيف للثلوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة تأهب فى العديد من الدول العربية بسبب تأثيرات المنخفض الجوى المعروف باسم "آدم" فى لبنان و"الجلمود" فى الأردن، وسط طقس غير مستقر يشمل 8 دول عربية أخرى.

وأصدرت إدارات الأرصاد الجوية فى كل من لبنان والأردن وفلسطين وسوريا مساء أمس الجمعة تحذيرات من أجواء باردة مصحوبة بتساقط الثلوج والأمطار، بينما صدرت تحذيرات فى دول خليجية من طقس غير مستقر بسبب المنخفض.

ونبدأ من لبنان:

لبنان: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

كشفت مصلحة الأرصاد الجوية أن البلاد لا تزال تحت تأثير منخفض آدم القطبى المنشأ مع دخول كتلة هوائية شديدة البرودة، وتوقعت انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وحذرت مصلحة الأرصاد من تكون الجليد وتراكم الثلوج على الطرقات الداخلية والجبلية التى ترتفع عن 700 متر بدءا من اليوم السبت، و500 متر غدا، مع توقع انحسار تدريجى مساء الاثنين، وموجة صقيع تستمر حتى الأربعاء.

الأردن تحذر من تدنى الرؤية بسبب الضباب والغباروخطر التجمد والصقيع



حذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدنى الرؤية بسبب الضباب والغبار، وخطر التجمد والصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية فى ساعات الليل المتأخرة، وخطر انزلاق المركبات على الطرق المبتلة.

وقالت إدارة الأرصاد إن البرودة ستزداد اليوم مع تعمق أكثر للكتلة الهوائية الباردة والقطبية على المملكة، وانخفاض درجات الحرارة مع أجواء غائمة وماطرة فى الشمال والوسط.

وأشارت إلى احتمال هطول زخات خفيفة ومتقطعة من الثلج، ولفترات قصيرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

ومن جهته، حذّر الدفاع المدنى المواطنين من الاقتراب من جوانب الأودية ومناطق تشكل السيول.

فلسطين تحذر من تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية



أعلنت الأرصاد الجوية استمرار تأثير المنخفض الجوى مع انخفاض درجات الحرارة دون المعدل السنوى بـ4 إلى 6 درجات، وأمطار غزيرة وعواصف رعدية وبرد، مع توقع تساقط ثلوج على المرتفعات الجبلية العالية مساء اليوم.

سوريا: توقعات بانخفاض درجات الحرارة دون المعدل بـ2 إلى 6 درجات



توقعت المديرية العامة للأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى اليوم دون المعدل بـ2 إلى 6 درجات، مع فرص لهطول أمطار وثلوج فوق المرتفعات التى تزيد على 1200 متر.

كما توقعت الأرصاد هطول أمطار وعواصف رعدية وثلوج فى المناطق الجنوبية والشرقية والقلمون والسويداء، مع رياح شديدة تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا فى الساعة.

قطر .. تحذيرات من ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية



حذرت إدارة الأرصاد الجوية من ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية، مع فرص لتشكل الضباب خلال ساعات الليل فى بعض المناطق، ودعت المواطنين للحذر.

عُمان .. تصدر تنبيها بشأن فرص تشكل الضباب والسحب المنخفضة



أصدرت المديرية العامة للأرصاد تنبيها بشأن فرص تشكل الضباب والسحب المنخفضة التى تؤدى إلى تدنى الرؤية الأفقية فى عدة محافظات وأجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان الليلة الماضية وصباح اليوم.

السعودية .. إنذارات صفراء بشأن رياح شديدة وغبار وتدنى مدى الرؤية



أصدر المركز الوطنى للأرصاد إنذارات صفراء بشأن رياح شديدة وغبار وتدنى مدى الرؤية فى المناطق الشمالية والشرقية والعاصمة الرياض (وسط).

الإمارات .. طقس غير مستقر من اليوم حتى الأربعاء



توقع المركز الوطنى للأرصاد طقسا غير مستقر من اليوم حتى الأربعاء متأثرا بامتداد منخفض جوى من الجنوب الغربي، وامتداد مرتفع جوى سطحى من الغرب تصاحبه كتلة هوائية باردة.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن البلاد ستشهد اليوم وغدا رياحا جنوبية شرقية وارتفاعا فى درجات الحرارة، ومن الاثنين إلى الأربعاء تدنيا فى مدى الرؤية الأفقية واضطرابا فى البحر.