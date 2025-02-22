شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: دخول الجمهور مجانا لمعرض السلع الغذائية بالنادى والان مع تفاصيل الخبر

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تطوير نادى الزراعيين في الدقي يرافقه سيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتور حسن فولي وكيل أول النقابة والمهندس جمال معاطي عضو مجلس النقابة وبعض أعضاء النقابة والعاملين فيها.

وزار فاروق مركز المؤتمرات ومركز التدريب ومقر اتحاد المهندسين الزراعيين العرب واتحاد المهندسن الزراعيين الافارقة وقاعات الأفراح والاستقبال والخدمات.

وأثنى على التجديد والتأهيل الذي شهده النادى والذي يليق بالمهندسين الزراعيين والضيوف ووجه بضرورة إنشاء حمام سباحة بالنادي لخدمة الزراعيين واسرهم وكذلك دراسة مدى إمكانية إنشاء فندق بمقر النادي والاهتمام بالخدمات الاجتماعية والصحية.

ومن ناحيته رحب الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين وأعضاء مجلس النقابة بوزير الزراعة ومشيدا بما طرحه وزير الزراعة من أفكار لخدمة الزراعيين واسرهم.

وأضاف خليفة انه أصدر توجيهات بدخول المواطنين لنادى الزراعيين مجانا الراغب في شراء احتياجاتهم من معرض السلع الغذائية أهلا رمضان والمقام بالنادي والذي افتتحه اليوم وزير الزراعة ومحافظ الجيزة على أن يتم إعفاء الجمهور من رسوم الدخول طوال فترة إقامة المعرض بالنادي تيسير عليهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.