شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين المقبل مؤتمر صحفى لوزارة البيئة لإطلاق تطبيقات تنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

تنظم وزارة البيئة، الإثنين المقبل، فعاليات المؤتمر الصحفي لإطلاق "تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية"، وذلك من خلال مشروع "شرم الشيخ - مدينة خضراء" التابع لوزارة البيئة.

يأتى ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وحسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة غرفة سياحة الغوص وأعضاء مجلس الإدارة للشركات السياحية وأعضاء لجنة البيئة والسياحة بالآتحاد المصرى للغرف السياحية.



