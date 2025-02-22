شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تعقد ندوة حول إعادة إعمار غزة.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم نقابة المهندسين، ندوة موسعة تحت عنوان "إعادة إعمار غزة.. دور الهندسة والمهندسين"، غدا الأحد، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والمهندسين والخبراء المتخصصين في كافة التخصصات الهندسية وبينها مجالات التخطيط العمراني، الإسكان، الطاقة، والبنية التحتية وغيرها.

وأوضح المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، أن النقابة تستهدف وضع استراتيجية لإعادة الإعمار، يتم تنفيذها على عدة مراحل وصولا إلى مجتمع تتوفر به حياة لائقة للأشقاء الفلسطينيين.

ومن المقرر أن تناقش الندوة عدة محاور لإعادة الإعمار، التخطيط، السكن، البنية التحتية والطاقة، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء، كما ستتضمن الجلسة مداخلات من استشاريين ومتخصصين، تليها مناقشة عامة لإثراء الحوار حول أبرز التحديات والفرص المتاحة لإعادة إعمار غزة، واستعراض تجارب في السكن السريع، وواقع الإنشاءات في غزة. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات موسعة حول تحديات السكن والبنية التحتية.

وكان قد كشف المهندس كريم الكسار، الأمين العام المساعد بالنقابة العامة للمهندسين، المنسق العام للجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة المُشكلة بالنقابة، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، إطلاق اللجنة لأولى فعالياتها اليوم الأحد، وذلك من خلال عقد ندوة متخصصة تحت عنوان "إعادة إعمار غزة.. دور الهندسة والمهندسين"، وذلك بحضور المهنس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الاستراتيجية، الدكتور شاكر المرقبي وزير الكهرباء السابق، واللواء أحمد عابدين رئيس لجنة النقابة لإعادة إعمار غزة، والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء.