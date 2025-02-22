شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب: إيلون ماسك يقوم بعمل رائع ولكنني أود أن أراه أكثر عدوانية والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منصات التواصل الاجتماعي، إن "إيلون ماسك يقوم بعمل رائع، ولكنني أود أن أراه أكثر عدوانية، تذكروا لدينا بلد يجب إنقاذه، ولكن في النهاية، يجب أن نجعله أعظم من أي وقت مضى".

وكشف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن إيلون ماسك والمرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي سيقودان إدارة كفاءة الحكومة التي تم إنشاؤها حديثًا، وعلى الرغم من الاسم، فإن الإدارة لن تكون وكالة حكومية،

وقال دونالد ترامب في بيان سابق، إن ماسك وراماسوامي سيعملان من خارج الحكومة لتقديم "المشورة والتوجيه" للبيت الأبيض وسيشتركان مع مكتب الإدارة والميزانية "لدفع الإصلاح الهيكلي على نطاق واسع، وخلق نهج ريادي للحكومة لم يسبق له مثيل"، وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تصدم أنظمة الحكومة.