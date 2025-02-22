شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: زيادة مخزون السلع لأكثر من 6 أشهر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية الوزارة نجحت في رفع المخزون الاستراتيجي لبعض السلع الأساسية لأكثر من 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بينما ارتفع مخزون السكر التمويني لأكثر من 12 شهرًا، ما يعزز الأمن الغذائي ويضمن استقرار الأسعار في الأسواق

جاء ذلك خلال جولة الدكتور شريف فاروق وزير التموين لمصانع سكر قوص ومصنع الورق التابعين لشركة السكر والصناعات التكاملية احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بمرافقة الدكتور مهندس علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشؤون البرلمان، والكميائى صلاح فتحي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.



الدكتور شريف فاروق وزير التموين خلال جولة بمصنع سكر قوص(8)



الدكتور شريف فاروق وزير التموين خلال جولة تفقدية بمصانع الشركة القابضة للصناعات الغذائية(11)



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يتابع توريد قصب السكر بمصنع قوص(4)



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يتفقد مصنع سكر قوص (5)



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يتفقد مصنع سكر قوص (2)



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يتفقد مصنع سكر قوص ومصنع الورق (1)



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يتفقد مصنع سكر قوص ومصنع الورق (7)



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يتفقد مصنع سكر قوص ومصنع الورق (9)