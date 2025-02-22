شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من ترامب على إطلاق سراح 6 أسرى إسرائيليين من غزة والان مع تفاصيل الخبر

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إطلاق سراح أسرى إسرائيليين من غزة قائلا: "حماس تطلق سراح الرهينة السادس للتو".

وتسلمت طواقم الصليب الأحمر، إسرائيليين 3 مفرج عنهم من قبل وحدة الظل في الفصائل الفلسطينية، وهم: "إيليا كوهين وعمر شيم توف وعومر فينكرت وهشام السيد"، وذلك ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ونصبت كتائب القسام المنصة التي شهدت عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين، في مخيم النصيرات بقطاع غزة، وظهر في الخلفية لافتة كُتِب عليها:"الأرض تعرف أهلها"

وقالت مصارد إن الأسير الإسرائيلي هشام السيد، تم تسليمه في مدينة غزة من دون مراسم.