شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: استلام 2.6 مليون طن قصب وإنتاج 275 ألف طن سكر والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جولة تفقدية في مصنع سكر قوص بمحافظة قنا، وشركة قنا لصناعة لورق التابعية للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، لمتابعة سير عمليات توريد محصول قصب السكر والاطمئنان على الإنتاج.



الدكتور شريف فاروق وزير التموين خلال جولة بمصنع سكر قوص

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية الدكتور مهندس علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، و أحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشؤون البرلمان، والكميائى صلاح فتحي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، واللواء أيمن السعيد سكرتير عام محافظة قنا، و حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا.



الدكتور شريف فاروق وزير التموين خلال جولة تفقدية بمصانع الشركة القابضة للصناعات الغذائية

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع صناعة السكر باعتباره سلعة استراتيجية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ، وأشار إلى أن الحكومة تدعم المزارعين وتشجعهم على زيادة الإنتاج من خلال تقديم التسهيلات اللازمة وضمان توريد المحصول بأسعار عادلة.



ويتابع توريد قصب السكر بمصنع قوص

واشار الدكتور شريف فاروق بأن شركة السكر والصناعات التكاملية استلمت حتي تاريخه 2 مليون و 637 الف طن من قصب السكر وتم انتاج ما يقرب من 275 الف طن سكر ابيض حتي تاريخه.

ويُعد مصنع سكر قوص أحد المصانع الرئيسية في صناعة السكر بمصر، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 12 ألف طن من القصب يوميًا.



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يتفقد مصنع سكر قوص



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يتفقد مصنع سكر قوص



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يتفقد مصنع سكر قوص ومصنع الورق



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يتفقد مصنع سكر قوص ومصنع الورق



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يتفقد مصنع سكر قوص ومصنع الورق (9)