شكرا لقرائتكم خبر عن حماس لإسرائيل: عنهجية نتنياهو ستجعلكم تستقبلوا الأسرى فى توابيت والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت حركة حماس، بيانًا اليوم السبت، بعد إطلاق سراح 6 من الأسرى لديها، وقالت إن ذلك "يأتي استكمال المقاومة في غزة للإفراج عن أسرى الاحتلال الستة اليوم ليؤكد مجدداً التزام المقاومة بالاتفاق، في مقابل استمرار مماطلة الاحتلال في تنفيذ بنوده".



وأضافت: "لقد أصبح واضحاً الآن للجمهور الصهيوني أن لديه خيارين: إما أن يستقبلوا أسراهم في التوابيت، كما حدث الخميس الماضي، بسبب عنجهية المجرم نتنياهو، أو يحتضنوهم أحياء، مع استيفائهم لشروط المقاومة".



وتابعت: "نؤكد استعدادنا للانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، واستعدادنا لاستكمال عملية التبادل الشاملة، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال كاملاً، ونحذر من "محاولات الاحتلال الصهيوني التنصل من الاتفاق، ونؤكد أن الطريق الوحيد لعودة الأسرى إلى عائلاتهم هو من خلال المفاوضات والالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق."، بحسب البيان



وقالت، إن "محاولات المجرم نتنياهو للهروب من هزيمة جيشه في غزة عبر ارتكاب المجازر في الضفة الغربية لن تكسر إرادة شعبنا ومقاومته، إن تعاملنا مع الأسرى ينطلق من تعاليمنا الدينية وقيمنا الإنسانية، بينما يتعرض أسرانا في سجون الاحتلال لكافة أنواع التعذيب والقمع".