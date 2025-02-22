شكرا لقرائتكم خبر عن قبلة على رأس عنصر المقاومة من جندي إسرائيلي تشعل غضب تل أبيب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تجاهل الإعلام العبري، لقطة تقبيل جندي أسير رأس عنصر من الفصائل الفلسطينية، أثناء تسليم الأسرى في مخيم النصيرات بقطاع غزة، ما أدى إلى حالة من الغضب في الأوساط الإسرائيلية.

وقّبل الجندي الإسرائيلي، عومر شيم توف، رأس عنصر من كتائب القسام على منصة التسليم، الأمر الذى تم تداولها بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.



قبلة الجندي على رأس عنص رالقاومة

وتسلمت طواقم الصليب الأحمر، إسرائيليين 3 مفرج عنهم من قبل وحدة الظل في الفصائل الفلسطينية، وهم: "إيليا كوهين وعمر شيم توف وعومر فينكرت وهشام السيد"، وذلك ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ونصبت كتائب القسام المنصة التي شهدت عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين، في مخيم النصيرات بقطاع غزة، وظهر في الخلفية لافتة كُتِب عليها:"الأرض تعرف أهلها"

وقالت مصارد إن الأسير الإسرائيلي هشام السيد، تم تسليمه في مدينة غزة من دون مراسم.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها ستفرج السبت عن 6 محتجزين إسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وتسلمت طواقم الصليب الأحمر، منذ إسرائيليين اثنين مفرج عنهم من قبل وحدة الظل في الفصائل الفلسطينية، وهم: تال شوهام وأفيرا منجيستو"، من مدينة رفح الفلسطينية.

جندى ثاني

وأصدرت حركة حماس، بيان اليوم السبت، بعد إطلاق سراح 6 من الأسرى لديها، وقالت إن ذلك "يأتي استكمال المقاومة في غزة للإفراج عن أسرى الاحتلال الستة اليوم ليؤكد مجدداً التزام المقاومة بالاتفاق، في مقابل استمرار مماطلة الاحتلال في تنفيذ بنوده".

وأضافت: "لقد أصبح واضحاً الآن للجمهور الصهيوني أن لديه خيارين: إما أن يستقبلوا أسراهم في التوابيت، كما حدث الخميس الماضي، بسبب عنجهية المجرم نتنياهو، أو يحتضنوهم أحياء، مع استيفائهم لشروط المقاومة".

وتابعت: "نؤكد استعدادنا للانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، واستعدادنا لاستكمال عملية التبادل الشاملة، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال كاملاً.

محذرة من محاولات الاحتلال الصهيوني التنصل من الاتفاق، ونؤكد أن الطريق الوحيد لعودة الأسرى إلى عائلاتهم هو من خلال المفاوضات والالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق.

وقالت إن "محاولات المجرم نتنياهو للهروب من هزيمة جيشه في غزة عبر ارتكاب المجازر في الضفة الغربية لن تكسر إرادة شعبنا ومقاومته، إن تعاملنا مع الأسرى ينطلق من تعاليمنا الدينية وقيمنا الإنسانية، بينما يتعرض أسرانا في سجون الاحتلال لكافة أنواع التعذيب والقمع".