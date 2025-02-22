شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من الطقس أثناء مباراة القمة.. وتنصح الجمهور بإرتداء ملابس شتوية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال وقت مباراة الأهلى والزمالك.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس من بارد إلى شديد البرودة خلال فترة المباراة حيث تتراوح درجات الحرارة فترة المبارة بين 12 إلى 14 درجة.

وتابعت: كلما اقتربنا من ساعات الليل المتأخرة كلما انخفضت درجات الحرارة لتصل درجات الحرارة الصغرى اليوم 10 درجات على القاهرة.

وناشدت المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال متابعة مباراة الأهلى والزمالك وتجنب الأماكن المفتوحة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد 23 فبراير 2025، استمرار الموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة.

ومتوقع غدًا اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ، وسرعة الرياح بين 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

ويشهد غدًا فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.