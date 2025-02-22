شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصفيات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن لتحديد العشرة الأوائل على الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم السبت فعاليات التصفيات النهائية لـ مسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم، والتي تهدف إلى تحديد العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في مستويات المسابقة الأربع، والتي تقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

يشارك في هذه التصفيات النهائية 958 طالبا، ممن حصلوا على المراكز العشرة الأولى في التصفيات التمهيدية التي أجريت على مستوى 27 محافظة من محافظات الجمهورية، حيث شارك في المسابقة هذا العام مائة وخمسة وخمسون ألف متسابق على مستوى الجمهورية، وانتهت المرحلة الأولية بتصعيد 61232 الف متسابق للتصفيات المؤهلة، ممن حصلوا على 80 درجة فأكثر، والتي انتهت بوصول 958 متسابق إلى التصفيات النهائية لاختيار العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في مستويات المسابقة الأربع.

ويؤدي الطلاب الاختبارات أمام لجنة من كبار محفظي القرآن الكريم وعلماء القراءات بالأزهر، ومتابعة لجنة مراجعة المصحف الشريف، وتحت إشراف رئاسة قطاع المعاهد الازهرية، وتستمر الاختبارات لمدة أسبوع كامل بدأ من السبت 22 فبراير حتى الخميس 28 فبراير 2025، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأوضحت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن الاختبارات بدأت اليوم السبت الموافق 23 من شعبان 1446 هجريا الموافق 22 من فبراير 2025 م، حيث يتنافس طلاب أربع مناطق أزهرية هي: الدقهلية وأسوان ومطروح والمنوفية، بينما يتنافس طلاب مناطق كفر الشيخ والشرقية وجنوب سيناء وشمال سيناء والقاهرة يوم الأحد، وفي يوم الاثنين يتنافس طلاب مناطق الجيزة والفيوم والوادي الجديد والإسكندرية والبحر الأحمر، وفي يوم الثلاثاء طلاب مناطق دمياط وقنا والإسماعيلية والسويس وسوهاج، وفي يوم الأربعاء طلاب مناطق الغربية والقليوبية والأقصر وأسيوط، وتختتم الفاعليات يوم الخميس 28 من شعبان 1446 هجريا الموافق 27 من فبراير 2024 م بمناطق المنيا وبني سويف وبور سعيد والبحيرة.