شكرا لقرائتكم خبر عن أيام على شهر رمضان 2025.. نصائح من وزارة الصحة لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على منصة فيس بوك، على أهمية استشارة مرضي السكر للطبيب قبل شهر رمضان الكريم، لمعرفة الموقف من الصيام وتحديد النظام الغذائي والدواء المناسب.

نرصد نصائح غذائية لمرضى السكر بشهر رمضان الكريم:

1. تناول الدهون الصحية والبروتينات في وجبة السحور فهي تساهم في الشبع لفترات طويلة وتمد الجسم بالطاقة الضرورية.

2. تناول الخضروات والبقوليات الغنية بالألياف، للحفاظ علي مستوي السكر في الدم لفترة طويلة.

3. تناول وجبة شاملة تحتوي علي مزيج من البروتينات والألياف والكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان بالحليب قليل الدسم مع الفواكه الطازجة والمكسرات.فى