شكرا لقرائتكم خبر عن رسامة 12 كاهنًا لكنائس الإسكندرية بيد البابا تواضروس والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية اليوم السبت سيامة 12 كاهنًا بيد قداسة البابا تواضروس الثاني للخدمة بكنائس الإسكندرية. وصلى قداسة البابا صباح اليوم قداس سبت رفاع الصوم الكبير، وشاركه الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية.



أثناء رسامة الكهنة الجدد

وبعد صلاة الصلح صلى قداسته صلوات سيامة اثني عشر من الشمامسة كهنة في درجة القسيسية، وفي عظة القداس تأمل قداسة البابا في الاية"«لاَ تَخَفْ، أَيُّهَا الْقَطِيعُ الصَّغِيرُ، لأَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ سُرَّ أَنْ يُعْطِيَكُمُ الْمَلَكُوتَ." (لو 12: 32). وهو إنجيل الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل، مشيرًا إلى أن القطيع الصغير هنا هو الكاهن الجديد وزوجته وأبناءه، وفي هذه الآية رسالة طمأنة وتشجيع، فالله هو الذي أراد أن يعطيك هذه النعمة (الكهنوت)، فلا تخف!. ولفت إلى أن الرضا والشكر في حياة الكاهن يأتيان حينما يمتلئ بالثقة بأن "كُلَّ الأَشْيَاءِ تَعْمَلُ مَعًا لِلْخَيْرِ لِلَّذِينَ يُحِبُّونَ اللهَ" (رو 8: 82). ويكمل من نفس فصل الإنجيل: "فَمَنْ هُوَ الْوَكِيلُ الأَمِينُ الْحَكِيمُ الَّذِي يُقِيمُهُ سَيِّدُهُ عَلَى خَدَمِهِ لِيُعْطِيَهُمُ الْعُلُوفَةَ فِي حِينِهَا؟" (لو 12: 42).

وتناول قداسته ثلاث صفات ضرورية لخدمة الكاهن، وهي:

1- يخدم كوكيل: فهو وكيل سرائر الله يخدم بأمانة كل يوم وكل ساعة ويعيش حياة الرضا التي يسمونها فن الاستمتاع بالموجود والبعد عن التذمر في حياته.

2- يسلك بأمانة: والأمانة هي التي تقود الكاهن نحو السماء. وشدد قداسته على أن الأمانة يجب أن تكون في صلواتك ومعاملاتك وعقيدتك، والنفوس المسؤولة منك وأسرتك وفي كل حياتك الشخصية.

3- يتصرف بحكمة: لأن رأس الحكمة مخافة الله، فالحكمة تجعلك تسلك في مخافة الله. والمخافة تحتاج فضيلة الاتضاع، والكاهن المتضع يحمل عنه السيد المسيح أثقال خدمته.