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وزارة الصحة تُعلن حصول مركز تدريب هيئة المستشفيات التعليمية على اعتماد المجلس الصحي المصري

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  • وزارة الصحة تُعلن حصول مركز تدريب هيئة المستشفيات التعليمية على اعتماد المجلس الصحي المصري 1/5
  • وزارة الصحة تُعلن حصول مركز تدريب هيئة المستشفيات التعليمية على اعتماد المجلس الصحي المصري 2/5
  • وزارة الصحة تُعلن حصول مركز تدريب هيئة المستشفيات التعليمية على اعتماد المجلس الصحي المصري 3/5
  • وزارة الصحة تُعلن حصول مركز تدريب هيئة المستشفيات التعليمية على اعتماد المجلس الصحي المصري 4/5
  • وزارة الصحة تُعلن حصول مركز تدريب هيئة المستشفيات التعليمية على اعتماد المجلس الصحي المصري 5/5

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 22 فبراير 2025 01:50 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول مركز تدريب الأمانة العامة، برئاسة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، على اعتماد المجلس الصحي المصري، كمركز تدريب معتمد في مختلف التخصصات الطبية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تُعد ذراع بحثي للوزارة، تعمل على رفع كفاءة الأطقم الطبية بفئاتها المختلفة داخل وخارج الهيئة، من خلال منظومة بحثية وتدريبية متكاملة، تضم نخبة من الكوادر والخبرات العلمية والتدريبية لافتا الى أن المجلس الصحي المصري يعمل على التأهيل والتدريب التخصصي، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للفرق الطبية على الممارسة الطبية والصحية الآمنة، كما يختص باعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

ومن جانبه، أفاد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن الهدف الرئيسي من إنشاء الهيئة، يتمثل في البحث العلمى والتدريب والتعليم الطبي المستمر، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الطبية، بالكفاءة اللازمة. 

واستكمل أنه انطلاقا من هذا الدور الهام فإن الهيئة توفر البرامج التدريبية لجميع مقدمي الرعاية الصحية، كما إنشأت مركز تدريب الأمانة العامة منذ عام 2016، وتم تجهيزه بأحدث الوسائل المتطورة (قاعات محاضرات – قاعات تدريب – معامل محاكاة)، بالإضافة إلى مراكز تدريب في جميع المستشفيات والمعاهد، لإقامة المحاضرات والمؤتمرات وورش العمل، مع تفعيل نظام Moodle LMS في التدريب.

وأكد رئيس الهيئة أن هذا الاعتماد يأتي تحقيقًا للتكامل والتعاون في مجال التدريب بين المجلس والهيئة لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، لضمان تحقيق مركز تدريب الأمانة العامة بالهيئة للمعايير الدولية في مجال التدريب والتعليم الطبي.

فيما أوضح الدكتور أحمد هيبة مدير مركز تدريب الأمانة العامة بالهيئة، أن المركز منذ نشأته قام بتنظيم 33 دبلومة مهنية فى مختلف تخصصات الطب الدقيقة، وكان آخرها الدبلومة المهنية لأمراض السكر، والتي تم اعتمادها أيضًا من المجلس الصحي المصري.

وتابع أن عدد المتدربين في 30 دبلومة بلغ 2,683 متدرب، كما تم عقد 8 آلاف و284 برنامج تدريبي بمركز تدريب الهيئة ووحداتها، حيث بلغ عدد المتدربين 144 ألف و841 متدرب، ليصل إجمالي عدد المتدربين 147 ألف متدرب، كما حصل المركز على اعتماد جمعية القلب الأمريكية كمركز تدريب معتمد للبرامج التدريبية التي تنظمها الجمعية في مجال الإنعاش القلبي الأساسي والمتقدم، كما شاركت الجمعية مع الهيئة في إطلاق البرنامج الأول للرعاية المتقدمة لمرضى السكتة الدماغية.

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داخل مركز تدريب الأمانة العامة 

 

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مركز تدريب الأمانة العامة يحصل على اعتماد المجلس الصحي المصري

 

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مركز تدريب الأمانة العامة بهيئة المستشفيات التعليمية

 

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حصول مركز تدريب الأمانة العامة على اعتماد المجلس الصحي المصري

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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