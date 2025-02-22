شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس القومى للمرأة تستقبل مفوضة المساواة بين الجنسين بقبرص والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة جوزي كريستودولو مفوضة المساواة بين الجنسين بجمهورية قبرص، بهدف الاطلاع على جهود المجلس فى ملف تمكين المرأة.

ورحبت المستشارة أمل عمار بجوزي كريستودولو، واستعرضت نبذة عن جهود المجلس القومي للمرأة فى ملف مناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أهمية تسليط الضوء علي مخاطر العنف السيبراني والآثار المترتبة عليه خاصة علي المرأة والفتاة والناتجة عن التقدم الهائل الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وقتنا الحالي، مؤكدة ضرورة تكثيف الجهود للتصدي لها، حيث يؤثر العنف السيبرانى بشكل كبير علي التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة والفتاة.

ومن جانبها استعرضت جوزي كريستودولو جهود قبرص في دعم حقوق المرأة والأنشطة التي تقوم بها قبرص في هذا المجال، كما عرضت أيضا الجهود التي تقوم بها الوحدة المجمعة لمناهضة العنف ضد المرأة في قبرص، وأشادت بمجهودات المجلس القومي للمرأة بمصر مؤكدة بأنه يعد بمثابة بيت للمرأة وداعم قوي لها.

وخلال اللقاء تم عرض نبذة عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وترتكز علي 4 محاور أساسية، بالاضافة الى عرض نظام الإحالة الوطني الذي نفذه المجلس عام 2019، ومشروعات وحملات المجلس للقضاء علي العنف ضد المرأة، ودور مكتب شكاوي المرأة بالمجلس.

كما تم بحث سبل التعاون بين الجانبين فى العديد من الموضوعات التى تهم المرأة.

شهد الاجتماع حضور كل من الأستاذة جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس، الأستاذة شيرويت إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي، الأستاذة أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، والأستاذة أسماء مدير عام المكتب الفني بالمجلس.